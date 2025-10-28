Comienzan a funcionar los semáforos de travesías en Soria
Sólo se pondrán en rojo para el tráfico al pulsar el peatón el botón de demanda
Los semáforos de las nuevas travesías de Eduardo Saavedra y avenida de Valladolid ya están en funcionamiento después de semanas apagados y a la espera de su puesta en marcha. Se irán encendiendo de manera progresiva, según indicó la concejala de Obras y Servicios, Ana Alegre, quien explicó que «estarán siempre en verde para los vehículos y sólo se pondrán en rojo cuando el peatón pulse el botón de demanda. Una vez activado, el semáforo completará el ciclo actual del tráfico y se pondrá en rojo para facilitar el paso de los peatones».
Destacó que con este sistema «se mejora la seguridad vial y se facilita una circulación más fluida, evitando esperas innecesarias cuando no hay nadie cruzando».
Recordó la concejala que las travesías se han renovado gracias a una inversión de casi 28 millones de euros del Gobierno de España, en unas obras que licita y ejecuta el Ministerio de Transporte. Una actuación de urbanización urbana que ha transformado las entradas en la ciudad, «haciéndolas más seguras, accesibles y amables para quienes las recorren cada día». «No debemos olvidar el estado en el que se encontraban antes con pasos de peatones peligrosos y aceras deterioradas. Hoy gracias a esta inversión contamos con unas travesías modernas, seguras y pensadas para las personas», añadió Alegre.