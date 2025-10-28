Comienzan a funcionar los semáforos de travesías en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los semáforos de las nuevas travesías de Eduardo Saavedra y avenida de Valladolid ya están en funcionamiento después de semanas apagados y a la espera de su puesta en marcha. Se irán encendiendo de manera progresiva, según indicó la concejala de Obras y Servicios, Ana Alegre, quien explicó que «estarán siempre en verde para los vehículos y sólo se pondrán en rojo cuando el peatón pulse el botón de demanda. Una vez activado, el semáforo completará el ciclo actual del tráfico y se pondrá en rojo para facilitar el paso de los peatones».

Destacó que con este sistema «se mejora la seguridad vial y se facilita una circulación más fluida, evitando esperas innecesarias cuando no hay nadie cruzando».

Recordó la concejala que las travesías se han renovado gracias a una inversión de casi 28 millones de euros del Gobierno de España, en unas obras que licita y ejecuta el Ministerio de Transporte. Una actuación de urbanización urbana que ha transformado las entradas en la ciudad, «haciéndolas más seguras, accesibles y amables para quienes las recorren cada día». «No debemos olvidar el estado en el que se encontraban antes con pasos de peatones peligrosos y aceras deterioradas. Hoy gracias a esta inversión contamos con unas travesías modernas, seguras y pensadas para las personas», añadió Alegre.