La Bodega Dominio de Atauta presenta su nuevo vino Dos Fincas 2022

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Bodega Dominio de Atauta, de la Ribera del Duero de Soria, ha presentado su nuevo vino: Dos Fincas 2022, una edición especial "que nace de un coupage único procedente de la unión perfecta de dos parajes extraordinarios de viñedos de entre 150 y 160 años", según explica la firma.

El vino Dos Fincas solo ve la luz en añadas excepcionales, ya que únicamente se elabora aquellos años en los que el viñedo y el clima ofrecen una sintonía perfecta y el equipo que lidera Jaime Suárez considera que hay dos parajes excelentes que, al combinar sus uvas, alcanzan un nivel superior.

"El proyecto Dos Fincas nace en 2020 con la añada de 2018, recuperando una etiqueta de 2003, y solo se elabora cuando la añada tiene algo especial que contar y esos dos parajes sobresalen del resto", apuntan desde Dominio de Atauta. Así, el vino procedente de dos parajes arenosos elegidos entre 25 distintos, lo que define su autenticidad.

Se trata de una edición exclusiva de 4.524 botellas numeradas que, a juicio de esta reconocida bodega, "representan la elegancia serena del Valle de Atauta y la delicadeza que caracteriza los vinos" de Dominio de Atauta.

El objetivo de la empresa es que Dos Fincas 2022 lleguen a más de 35 países. Entre los principales países a los que se exportará esta edición especial se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, China, México y Brasil.

Características técnicas de Dos Fincas 2022

Denominación de Origen: Ribera del Duero.

Producción: 4.524 botellas - 0,75 litros.

Tipo de uva: 100% Tinto fino (Tempranillo).

Grado alcohólico: 14%.

Viñedos de entre 150 y 160 años.

Suelos arenosos de entre 1,2 metro y 1,4 metros de profundidad antes de la roca madre de caliza descompuesta.

Altitud: entre 940 y 960 metros.

Elaboración: vendimia manual.

Crianza: después de 13 meses de crianza en barricas de roble francés, 15% nuevo (resto, de segundo y tercer uso), se seleccionan los dos lotes que representan esos dos mejores parajes y se establece un coupage que se mantiene en barrica de segundo uso durante nueve meses más. En total, 22 meses de crianza en barrica.

Puntuaciones obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional:

Guía Peñín: 95 puntos

Wine Advocate (Robert Parker): 94 puntos

James Suckling: 94 puntos

Esta bodega soriana forma parte del grupo Terraselecta, una compañía que elabora vinos en ocho denominaciones de origen. Además de la citada, las siguientes: La Celestina (Ribera del Duero); Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (Rueda); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Bodegas Óbalo (La Rioja); y Álvaro Domecq (Jérez). A las bodegas se suma Quesería 1605, bajo la D.O. Artesano Manchego.