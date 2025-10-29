Soria Gastronómica cierra exprimiendo micología y turismo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El IX Congreso Soria Gastronómica cerró este martes sus puertas exprimiendo al máximo micología y turismo y consiguiendo colocar a Soria en lo más alto de la vanguardia culinaria con la presencia de importantes chefs a nivel internacional que mostraron cuidadas elaboraciones a un atento y participativo público.

Tras el telón toca mirar al futuro que podría estar más cerca de lo esperado ya que, tal y como apuntó la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta durante la inauguración, Mar Sancho, no se descarta que la cita se repita cada año despidiéndose, por tanto, del carácter bienal actual.

La jornada de clausura abrió con tres escenarios simultáneos de cocina especializada. En el aula de cocina del Mercado Municipal, la chef Mar Marcos, del restaurante España en Fermoselle, Zamora, habló de los platos tradicionales de esta zona rayana con Portugal y la cocina de aprovechamiento en un momento en el que la temporada micológica no es buena por la escasez de materia prima. Marcos estuvo acompañada por Laura Mateo-Vivaracho, del departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Soria.

De forma paralela, en el aula de cocina del Centro Cívico Bécquer, los asistentes disfrutaron de los platos cocinados por Carlos y Alba de Pablo, del restaurante El Tilo de Vallecas bajo el paraguas ‘La cocina de las setas en el restaurante El Tilo de Vallecas’.

Por último, los sabores de La India llegaron al Aula Magna Tirso de Molina con el ‘Taller de cocina de La India y setas’ ofrecido por Satish Sridhar, Manon Gingold y Naveen Patwal que se centraron en varias especies con propiedades medicinales.

Tras ellos, la sede central del congreso acogió la ponencia ‘Las setas en El Bardal’, a cargo del chef Benito Gómez, con dos Estrellas Michelín. En su carta «siempre hay algún plato micológico a pesar de que en Andalucía hay poca cultura de setas», aseguró añadiendo que «es un producto muy versátil» mostrando ocho platos con diferentes elaboraciones y procesos con las setas como protagonistas.

En el mismo escenario cogió el relevo la ponencia a cargo de Samy Benabed titulada ‘Los hongos y el producto silvestre de la cocina de Samy’, del restaurante Auberge Saint-Mathieu de Quebec (Canadá) que cuenta con una estrella verde Michelín.

La ponencia ‘Las setas de la montaña de León en la cocina del restaurante Pablo y su armonía con los vinos’ a cargo de Juanjo Losada, Estrella Michelín y de Lidia Martín (sumiller) del restaurante Pablo, León. El almuerzo en el claustro de la Fundación Duques de Soria puso el broche de oro al congreso presentado por la periodista Verónica Zumalacárregui.