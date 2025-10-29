La Diputación promociona en la Feria de Gastronomía de Valencia los productos gourmet sorianos

El presidente de la Diputación con empresarios de la provincia participantes en la muestra.HDS

La Diputación de Soria participa por primera vez en la Feria de Gastronomía de Valencia, uno de los eventos de referencia a nivel nacional, con el objetivo de dar visibilidad a los productos sorianos y reforzar la marca de los productos sorianos, como sinónimo de naturaleza, calidad y sabor.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la vicepresidenta, María José Jiménez, visitaron el espacio expositivo de la institución en la Feria Gastronómica de Valencia, su satisfacción por la excelente acogida del público y los contactos comerciales establecidos.

En el expositor institucional se presentan algunos de los productos más emblemáticos de la provincia como la trufa negra, el torrezno, las setas, los vinos, la miel o los embutidos junto a las empresas Zumos de Ólvega Presumia, Espora Gourmet, Somera Infraestructuras, Bodegas Castillejo de Robledo, Mykes Gourmet, Bodegas de Postín, Cañada Real y Tierras El Guijarral (Rudeles), que participan bajo el paraguas de la institución provincial.

“Es la primera vez que la Diputación de Soria participa en esta feria, y lo hacemos convencidos de que la gastronomía es uno de nuestros grandes embajadores”, señaló Benito Serrano, quien añadió que “estas ferias son un escaparate fundamental para promocionar el territorio, apoyar a los productores y abrir nuevos canales de comercialización”, recoge Ical.

La presencia soriana ha tenido una excelente acogida entre profesionales del sector, distribuidores y público asistente, lo que ha permitido cerrar nuevos contactos comerciales y consolidar el posicionamiento de la provincia dentro del turismo gastronómico nacional.