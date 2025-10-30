Carlos Martínez asegura tener que "apoyar" a la expareja de Ángel Hernández, al que señala como un "amigo y compañero" que asumió su responsabilidad política desde el minuto 1

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró tener que “apoyar” a la expareja de Ángel Hernández, pues es una víctima de violencia de género, y recalcó que el que fuera número 3 del PSOE en la Comunidad y procurador por Soria, es “compañero y amigo” y asumió su responsabilidad política y personal “desde el minuto 1”.

" Y por tanto, lógicamente en esa asunción de responsabilidad, tanto a nivel político como a nivel personal, lo que ha hecho ayer pues también lógicamente se ha definido con lo que es", señaló Martínez.

Ángel Hernández fue condenado el miércoles a un año y nueve meses de prisión por amenazar y agredir verbalmente a su expareja en febrero de 2024. Además deberá indemnizar a dos agentes policiales con más de 3.600 euros por agredirles en el momento en el que iba a ser detenido, informa Ical.