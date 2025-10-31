La receta de hojaldre con puerros que Soria copió a San Sebastián

Imagen de un hojaldre junto a un puerro con tratamiento de IA.

No hay nada nuevo bajo el sol, como diría el refrán. Tampoco en el campo de la gastronomía, donde la novedad viene marcada por la incorporación de nuevos productos y la innovación. También por la mano y trucos del chef, como es el caso. Porque la receta que hoy proponemos llega a Soria desde San Sebastián, pero la cocinera de tierras castellano y leonesas aporta su truco personal.

Este Hojaldre con puerros llega de la mano de Tomasa Antón Nuño, de San Esteban de Gormaz. El plato forma parte de Saboreando recuerdos, un recetario publicado por la Diputación de Soria en colaboración con la empresa Senior (filial de Clece), cuyos protagonistas son usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio.

Conocemos la procedencia de la receta por el recuerdo que confiesa Tomasa: "Una de mis sobrinas que vive en San Sebastián me enseñó a hacer esta receta. En su casa se hace una vez al mes y como me recuerda mucho a ella y es una receta fácil y está muy bien, yo también la hago", cuenta.

Los ingredientes del Hojaldre con puerros se detallan a continuación:

6 puerros

2 cebollas hermosas

2 o 3 cucharadas de nata

1 cucharada de harina

Caldo de puerros

3 huevos

Pimienta

Hojaldre

Sal

Las cantidades indicadas por Tomasa Antón son para que coman 6 personas y el tiempo de preparación no llega a una hora: 50 minutos.

Tomasa Antón, junto a una trabajadora del servicio de Ayuda a Domicilio.HDS

Los pasos a seguir para su elaboración se detallan a continuación:

Limpiamos los puerros con agua fría, quitamos la parte verde y picamos el resto en rodajas de dos centímetros. Cocemos con sal durante 15 minutos. Reservamos el caldo de cocción. Picamos y rehogamos las dos cebollas, con cuidado de que no se doren. Añadimos el puerro cocido y salteamos con la espumadera. Agregamos la harina y la nata, vertemos el caldo de los puerros hasta que consigamos una textura de bechamel, llevándolo a ebullición. Sazonamos con sal y pimienta. Retiramos del fuego y añadimos los dos huevos. Batimos. Estiramos una capa de hojaldre en un molde y sobre ella vertemos la masa. Después tapamos con otra capa. Apretamos para cerrarlo bien sobre las orillas del molde. Batimos el huevo y pintamos el hojaldre. Horneamos durante 15 minutos.

El truco personal de la cocinera está en la temperatura: el horno tiene que estar suave al principio y fuerte en la recta final. "Puede ir acompañado de bechamel ligera o con yemas batidas con mantequilla caliente".

