El presidente de la Diputación de Soria tras la absolución de Cobo: "He sido testigo de su sufrimiento"

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha mostrado este viernes su satisfacción por la absolución del ex alcalde de El Burgo de Osma, Miguel Cobo, del caso de la falsificación de firmas del pacto de gobierno en el Ayuntamiento.

El responsable de la institución provincial, uno de los grandes valedores de Cobo, a preguntas de los informadores coincidiendo con la visita a Soria del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "me lo comunicó él antes de que se hiciera público. Con Miguel se hizo una injusticia muy grande; me parece que era algo personal contra él, lo que pasa es que luego hay que dejar de actuar a la justicia, y la justicia ha actuado, en el sentido de que ha sido absuelto".

"Me alegro mucho por él y por su familia. He sido testigo directo del sufrimiento personal y de su familia, por algo que nunca debió de acabar donde ha acabado", ha expresado. "Desde mi punto de vista y siempre se lo dije a él, fueron temas personales y al final, insisto, felicitarlos, lo he hecho de forma privada y lo hago de forma pública, porque aparte de defender y dejar actuar a la justicia, porque nunca nos hemos metido en ese tema, siempre he puesto en valor la figura de Miguel, lo que supuso en la Diputación".

Ha abundado en que "lo que yo le pedí esfuerzos personales de apartarse de determinadas funciones que tenía aquí en la Diputación, él asumió esa petición, siempre colaboró con lo que es el gobierno de esta Diputación, y poco más, tanto en lo político como en lo personal ha sido una sentencia muy esperada y muy gratificante".