Gastronomía
Las mejores hamburguesas del país llegan a Soria con 'The Burger Top' en Camaretas
La cita tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en la multipista cubierta
'The Burger Top' llega a Soria. El festival de hamburguesas recala en la provincia, concretamente en Camaretas, donde está previsto que llegue esta 'caravana' gastronómica con algunas de las mejores propuestas del país.
La cita tendrá lugar en la multipista cubierta Camaretas en Golmayo, del 6 al 9 de noviembre.
La entrada es gratuita y ofrecen una variedad de hamburguesas gourmet, música y ambiente de fiesta.
Los horarios son:
Jueves: 19:00 a 23:00.
Viernes: 19:00 a 00:00.
Sábado: 13:00 a 16:00 y 19:00 a 00:00.
Domingo: 13:00 a 16:00 y 19:00 a 23:00.
'The Burger Top' podría considerse un evento parecido a 'The Champions Burger' que recorre otros puntos de España en ciudades con poblaciones importantes.