Detenido un hombre por agredir a otro, romperle dos dientes y golpearle en la cabeza para sustraerle el teléfono móvil

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha sido detenido en la capital por agredir a otro para sustraerle su teléfono móvil. Como consecuencia de esta agresión, la víctima resultó con dos dientes rotos y una brecha en la cabeza, según la Subdelegación del Gobierno.

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Soria detuvieron a un hombre de 45 años de edad y vecino de Soria como presunto autor de este delito de robo con violencia y otro de lesiones, al golpear al otro varón.

Los hechos se remontan al martes 28 de octubre cuando la víctima se dirigía a su domicilio cuando, de forma inesperada, recibió un fuerte impacto en la parte trasera de la cabeza. Eso fue el principio: "el autor del ataque aprovechó el estado de confusión del agredido para tirarle al suelo y golpearle en la cabeza y cara". Seguidamente le sustrajo el teléfono móvil que llevaba en su mano, y salió huyendo.

Al lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios que trasladaron al herido al Hospital Santa Bárbara donde le asistieron de sus lesiones.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la fractura de dos dientes, así como una herida en la cabeza que precisó la colocación de dos grapas.

Desde el momento en que la Policía tuvo conocimiento de estos hechos, se iniciaron las investigaciones para esclarecer los mismos. Finalmente, las indagaciones culminaron con la identificación, localización y detención del presunto autor de la agresión por la sustracción del terminal telefónico.

Al término de las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.