Víctor Chicote: el 'disfrutón' soriano que conquista el mundo barista con técnica impecable

Ganadores del campeonato barista. En el centro, el soriano Vícto Chicote con el trofeo en la mano.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El panorama cafetero en Castilla y León tiene un nuevo referente tras la celebración de un evento sin precedentes en la región. Víctor Chicote, barista de la cafetería Enjoy Coffee (disfrutar el café) de Soria, ha sido coronado como el mejor profesional del café de toda la comunidad autónoma tras su destacada participación en el I Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café', celebrado en mayo de 2025.

El soriano demostró un dominio técnico excepcional en todas las pruebas del certamen, cautivando al jurado especialmente con su arte latte, donde consiguió la mejor figura y consistencia de crema en la categoría de capuchino. Su espresso, por otro lado, presentó un equilibrio perfecto entre notas ácidas y amargas, además de una textura de crema que dejó maravillados a los catadores expertos presentes en la competición.

Como premio a su excelencia, Chicote recibió de manos de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, el Cristo del Otero, emblema de la capital palentina, junto a un trofeo conmemorativo del campeonato, un premio en metálico de 600 euros y diversos obsequios de las marcas patrocinadoras Templo Cafés, Dikofee y ColaCao.

Un podio que refleja el talento cafetero regional

El segundo puesto del campeonato fue para Juan Pablo Gallego, representante de la Dulce Parada 25 de Ávila, quien destacó por una presentación elegante y una cuidada expresión aromática en sus espressos. Su talento fue recompensado con 300 euros y un diploma acreditativo, entregados por Javier Labarga Vaca, presidente del CETECE, entidad organizadora del evento.

Completando el podio, David Barcenilla, barista de Saque Cocina Casual Food de Palencia, se alzó con el tercer puesto gracias a la consistencia de sus elaboraciones y el equilibrio de sabores en taza. Barcenilla recibió 150 euros y un diploma acreditativo de manos de Raquel Martín, miembro de la corporación municipal palentina.

Todos los participantes, independientemente de su clasificación final, fueron reconocidos con un diploma y diversos obsequios cortesía de las empresas colaboradoras, como muestra del valor que el sector cafetero otorga a estos profesionales. Entre los regalos se incluyeron productos exclusivos de Templo Cafés, ColaCao, Monín, cafés Gometero y materiales profesionales de Dikofee y Président.

Un campeonato con estándares internacionales

La competición, celebrada en el Aula del Café de Palencia (un espacio único en España dedicado a la cultura cafetera), exigió a los participantes la elaboración de cinco cafés espresso y un cappuccino con arte latte, siguiendo los estándares de los certámenes internacionales más prestigiosos del sector.

El jurado, compuesto por expertos de primer nivel como Juan Céspedes (bicampeón mundial de cata y Q Grader), evaluó tanto aspectos técnicos como sensoriales de las bebidas. Se valoraron factores como limpieza, precisión en la preparación, equilibrio y creatividad en cada una de las tazas presentadas por los baristas competidores.

Esta primera edición del campeonato ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas. El Ayuntamiento de Palencia y la Agencia de Desarrollo Local actuaron como impulsores y patrocinadores principales del evento, junto a marcas como Templo Cafés, Café Baqué, Président Profesional, Dikofee, Cafés Gometero y Markibar.

Palencia se consolida como referente cafetero en España

El campeonato forma parte del ambicioso proyecto "Palencia Ciudad del Café", una iniciativa que busca posicionar a la capital palentina como un referente nacional en formación, calidad e innovación en el mundo del café. La ciudad castellana refuerza así su apuesta por vincular el café con la gastronomía, el turismo y la formación especializada.

El Aula del Café, donde se desarrolló la competición, es una instalación única en España creada específicamente para fomentar la cultura, la formación y la innovación cafetera desde una perspectiva multidisciplinar. Este espacio, gestionado por el CETECE (Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León), se ha convertido en un punto de encuentro para profesionales y amantes del café de todo el país.

El jurado que evaluó las preparaciones estuvo integrado por personalidades relevantes del sector como Judith Castro, concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia; Juan Céspedes, bicampeón mundial de cata; Gema Bravo, experta en análisis sensorial; Beatriz Álvarez, periodista; Asunción Alonso, doctora en Ciencias Químicas; y Jaime Antolín, presidente de la Asociación de Hostelería de Palencia y formador homologado por Fórum Café.

El éxito de esta primera edición ha animado a los organizadores a planificar ya la segunda edición del campeonato para 2026, con expectativas de ampliar el número de participantes y consolidar a Palencia como la capital del café en el noroeste de España. La iniciativa ha recibido elogios del sector cafetero nacional, que ve en este tipo de competiciones una oportunidad para elevar los estándares de calidad en la preparación del café en nuestro país.

Víctor Chicote, tras recibir el galardón, declaró sentirse "enormemente agradecido por el reconocimiento" y destacó la importancia de valorar el trabajo artesanal de los baristas como profesionales fundamentales en la experiencia del consumo de café. El campeón soriano representará a Castilla y León en próximos certámenes nacionales, llevando consigo el estandarte de la excelencia cafetera de la región.