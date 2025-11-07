La Casa del Parque del Sabinar y la Fuentona se moderniza: contratados los nuevos contenidos

Paneles expositivos en la Casa del Parque del Sabinar de Calatañazor y la Fuentona de Muriel en una imagen de archivo.HDS

El centro de interpretación de una de las joyas medioambientales de Soria renovará sus contenidos. La Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León ha formalizado el contrato para la actualización y modernización de la dotación expositiva de la Casa del Parque del Sabinar y La Fuentona, en Muriel de la Fuente. La actuación refuerza el papel del turismo de naturaleza, la educación ambiental y la innovación cultural en el entorno del Sabinar y La Fuentona, y pone el acento en una experiencia de visita actual, inclusiva y sostenible.

El anuncio de formalización figura este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La adjudicación recae en Ofinnova 3D, S. L., por 339.174 euros y con plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto renovará por completo los contenidos y recursos expositivos con nueva museografía, interpretación audiovisual y materiales en español e inglés. Incorporará accesibilidad universal en recorridos y soportes, con subtitulado, apoyos sensoriales y señalética inclusiva para que los mensajes lleguen a todo tipo de públicos. Incluirá perspectiva de género en lenguaje e imágenes, con reconocimiento explícito del papel de las mujeres en el territorio, y fomentará la participación local mediante la integración de relatos, piezas etnográficas y colaboraciones de artesanía y empresas del entorno.

La intervención se alinea con el etiquetado climático y medioambiental 079 y acredita contribución del 40% a objetivos climáticos y del 100% a objetivos medioambientales. Garantiza el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) y de la normativa ambiental aplicable.

Prevé plan de gestión de residuos con, al menos, el 70% de preparación para reutilización, reciclaje y valorización de RCD; gestión autorizada de RAEE; requisitos de ecodiseño y restricción de sustancias peligrosas; así como eficiencia energética de equipos, estimación de consumos y emisiones y análisis de vida útil, reparabilidad y disponibilidad de repuestos.

La financiación procede de la Unión Europea–FEDER dentro del marco 2021–2027. En España, estos fondos se gestionan en régimen de gestión compartida entre la Comisión Europea y el Estado miembro. El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, negoció y suscribió el Acuerdo de Asociación 2021–2027, coordina la política de cohesión en nuestro país y actúa como Autoridad de Gestión del Programa FEDER 2021–2027 de Castilla y León (Subdirección General de Gestión del FEDER), lo que permite programar, distribuir y supervisar la ayuda europea que llega a proyectos como el de Muriel de la Fuente.

Desde ese programa, la inversión se canaliza hasta la Fundación de Patrimonio de Castilla y León, que ejecuta el contrato como órgano de contratación.