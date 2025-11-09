Ceña sostiene que Martínez lleva a la Comunidad la falta de negociación del Ayuntamiento de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, sostiene que los políticos están constantemente en campaña electoral desde los atentados del 11 de marzo de 2004. Ahora llega un punto álgido con la convocatoria para marzo en Castilla y León y los sorianistas quieren seguir en la senda. Ya han diseñado un procedimiento «abierto, público y con primarias», para elegir a los candidatos, aunque los que están quieren repetir. Se van a enfrentar a un nuevo candidato, curtido también en territorio soriano, Carlos Martínez Mínguez, al que Soria Ya reprocha que hasta ahora no haya hecho «ninguna propuesta concreta en la provincia de Soria. Ha presentado cosas generales, términos muy teóricos de críticas a otros partidos, pero no ha hablado de propuestas que lleva su programa, más allá de hablar de teoría política». «Del PP tampoco hemos oído mucho», añadió Ceña.

Soria Ya critica la gestión de Martínez Mínguez al frente del Ayuntamiento de la capital soriana. «Yo creo que la ciudad está un poco estancada en proyectos y hay una falta de dinamismo en el Ayuntamiento que se manifiesta, por ejemplo, en la falta de acuerdos con el personal». En ese sentido, lo que los sorianistas temen es que «esa falta de negociación que demuestra en la ciudad, la lleve a un ámbito más amplio», como el de la Comunidad Autónoma.

En se sentido, se refirió Ceña al planteamiento del candidato socialista de negociar los presupuestos de la Comunidad de forma bilateral entre PP y PSOE. «Eso no es razonable en absoluto. Hay más fuerzas políticas y los presupuestos están para negociarlos entre todas ellas. Yo no digo que no tenga que haber una negociación entre PP y PSOE, de hecho, creo que es lo que la ciudadanía quiere, que se lleguen a acuerdos. Y otros partidos más pequeños como Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Por Ávila..., podemos intervenir en ese proceso para facilitar las cosas, pero ya el hecho de que nos arrinconen, como que no somos necesarios, me parece mal. Veo que es exportar la negociación que ha fracasado en el Ayuntamiento de Soria a Castilla y León», manifestó el portavoz de los sorianistas.

Ceña, que reconoció un trabajo «muy interesante» de Martínez Mínguez en las dos primeras legislaturas, «etapa de dinamizar la ciudad», criticó que ahora « es un alcalde ausente, menos que a tiempo parcial». Por eso, señaló que «la ciudad está un poco estancada en proyectos y hay una falta de dinamismo en el Ayuntamiento que se manifiesta, por ejemplo, en la falta de acuerdos con el personal. Problemas muy serios, porque el último convenio colectivo es de 2014- 2015 y no parece que se quiera renovar», mencionó con ejemplos como el cierre de instalaciones deportivas «porque no hay gente para prestar los servicios, con los servicios sociales saturados y al límite, y una falta de dinamismo en la gestión».

Además, Soria Ya reprochó a su nuevo contrincante político en la Junta que no abandone la Alcaldía si no resulta elegido presidente de la Junta, «que es lo que anunció». «Yo creo que si te presentas a unas elecciones tienes que quedarte con el puesto tal y como te lo diseñen los ciudadanos», recalcó Ceña, quien lo consideró «difícil de justificar».

Como la polémica surgida en torno a la «y» que enlaza Castilla y León, sobre todo teniendo en cuenta que con Unión del Pueblo Leonés, UPL, comparten portavocía en las Cortes. «Para ellos el problema identitario es muy importante y les ha ofendido», aseguró el procurador sorianista quien consideró que «ha habido falta de tacto por parte de Carlos Martínez y también incluso falta de unas disculpas adecuadas, porque tardar cuatro días yo creo que es excesivo». Al mismo tiempo, apuntó que las cuestiones identitarias «no afectan mucho a los sorianos».

Respecto a los presupuestos de la Comunidad presentados por el PP, Ceña puntualizó que si los apoyan o no es por lo que suponen para Soria. «Si estos presupuestos no van a tener un impacto positivo en Soria, nosotros no los vamos a apoyar. Y eso es fundamental. Ahora mismo, en las partidas provinciales, el 3% del presupuesto se destina a Soria. Y Soria tiene el 4% de la población, el 5% del Producto Interior Bruto de toda Castilla y León y el 11% del territorio. Ese 3% es menos de lo que aportamos y menos de lo que merecemos si queremos compensar las desigualdades que tenemos. Yo creo que estos presupuestos planteados así son insuficientes para Soria y no van a contar con nuestro apoyo, pero si están dispuestos a negociar, pues hablaremos», ofreció el portavoz de Soria Ya en las Cortes, quien añadió que el PP también tiene que negociar y tampoco lo está haciendo. «Ha convocado a Soria Ya para el 17 de noviembre, tarde, porque el presupuesto se tiene que aprobar el 23 de diciembre, pero es que nos ha convocado por la prensa, porque yo todavía no he recibido ningún correo electrónico ni ningún mensaje de WhatsApp que me diga, oye, puedes venir el lunes 17 a hablar aquí. O sea, me he enterado por la prensa, como Felipe González de Filesa», comparó.

Soria Ya, que está viendo como muchas de sus proposiciones no de ley están saliendo adelante últimamente, apuntó que «eso significa que el trabajo se orienta por el buen camino y hacia propuestas que sirven para los ciudadanos y ponemos todos los partidos de nuestra parte, que en definitiva eso es la política, negociación, diálogo».

Sin embargo, su «proyecto ideal» sería que se tramitara la proposición de ley de despoblación, elaborada por Soria Ya, si no en esta legislatura, en la siguiente. E igualmente, uno de los objetivos que considera importante la formación es que haya una financiación diferenciada para pagar los sueldos del personal sanitario en la provincia, «complementos superiores por prestar servicios en territorios despoblados, para que así tengamos médicos», matizó.