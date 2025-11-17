La terminación de Lotería de Navidad muy solicitada en Soria en la que nunca ha caído el Gordo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un sueño o miles; una ilusión o millones; y anécdotas para escribir un libro... La Lotería de Navidad guarda todos los años un universo de nombres y números y este 2025 no iba a ser menos. Entre las circunstancias más conocidas se encuentra la fiebre lotera de la provincia de Soria, que de nuevo es la que más consignación tiene por habitante, según los últimos datos hechos públicos por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Pero no es la única: los números antojados obedecen a razones de lo más variopintas y hay una que se repite año tras año, según constatan Administraciones de Lotería de Soria. "La terminación del año es siempre una de las más solicitadas", dice Nieves García desde la Administración número 3, situada en la calle Mariano Vicén, de la capital.

"Déme uno acabado en 25". Nieves ha perdido la cuenta de las veces que le han pedido un número para el sorteo de Navidad de este año con esa indicación. Tantas que, de los que hay en ventanilla, van quedando menos, aunque siempre está la opción de la máquina, señala esta trabajadora de la administración que dirige Pablo Sánchez.

En el caso de la terminación en 25, por el año, se suma otra circunstancia y es que el 5 es un número muy solicitado y, lo más importante, es la cifra en la que más veces ha caído el Gordo de Navidad. "Como cifra final, el 5 es el número que más veces ha resultado premiado", indican desde Loterías del Estado: nada menos que en 32 ocasiones. Le siguen el anterior y el posterior (paradojas de la diosa Fortuna), esto es, el 4 y el 6, que acumulan 27 ocasiones cada uno con reintegro.

Pero eso no es todo: el alo mágico en torno al 5 encierra otra singularidad. Se da la circunstancia de que el Gordo de Navidad nunca ha terminado en 25, pese a ser la terminación en unidad más frecuente en el premio Gordo de la lotería.

El número de primer premio de la Lotería de Navidad nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

A la solicitud de las cifras finales del año, tanto en Soria como en el resto del país, se suman fechas de nacimiento, bodas, matrículas y números con significado para el jugador. "Luego están los capicúas y las terminaciones caprichosas", cuenta Nieves. En este sentido, en el anecdotario particular de sus muchos años vendiendo lotería guarda el 15, el 13 y el 69, entre las terminaciones más requeridas. En esta administración se reserva lotería a un pueblo de Soria que es el código postal de la citada localidad.

Desde la Administración número 5, en la calle Estudios de la capital, coinciden también en que la terminación del año en curso es siempre de las más solicitadas, así como también los números capicúas y los quebrados, esto es, los que tienen en el centro el número 0.