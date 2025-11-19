El PP de Soria insiste en que debió comunicarse la concentración proPalestina el día de la procesión

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP insiste. La concentración proPalestina en la procesión del patrón San Saturio, el día 2 octubre, debió comunicarse a la Subdelegación del Gobierno y vuelve a acusar al subdelegado, Miguel Latorre, de "dejación de funciones" e incluso de "boicotear" el acto religioso.

En un comunicado del senador y concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez Santamaría, éste recuerda que el día 2 de octubre, Soria celebró la tradicional procesión de San Saturio por las calles de la ciudad y lo hacía paseando la figura del patrón hasta la traca final ubicada en la plaza Mariano Granados.

Sin embargo, señala, cuando la carroza de la talla entraba en la parte final del recorrido, un grupo de personas proclamaron consignas a favor de los palestinos en Gaza y en contra de Israel por los "discriminados y lamentables ataques a dicha población que están suponiendo una masacre".

Para Jiménez, "todo ciudadano en un país democrático, puede concentrarse o manifestarse por la causa que considere adecuada pero siempre y cuando se respeten las normas básicas de educación y respeto a los demás".

El concejal abunda en que "fue un agravio a nuestro patrón y a todos los asistentes de la procesión las proclamas que despreciaron las tradiciones, el sentido religioso y popular del acto que supone para los sorianos" y califica la actitud de la corporación municipal socialista y del Gobierno de España, a través de su subdelegado del Gobierno en Soria, de "impresentable e indecorosa ya que el único objetivo que tenía era hacer propaganda populista de sus consignas".

El político del PP preguntó en el Senado sobre este tema que obtuvo la respuesta del Gobierno de España el pasado 14 de noviembre, en el sentido de que la concentración, que el edil califica de "manifestación", no necesitaba de autorización previa y tampoco se había comunicado con anterioridad a la Subdelegación.

Es decir, lo que se produjo ese día fue una mera reunión y según la Ley Orgánica 9/1983, "ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización”.

Para Jiménez, sin embargo, el subdelegado del Gobierno de Soria "miente deliberadamente y de forma sectaria porque debería saber" que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, en relación al derecho de reunión en lugares de tránsito público y manifestaciones "establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público (concentraciones) y de manifestaciones deben ser comunicadas por escrito a la Subdelegación del Gobierno por los organizadores o promotores, con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo”.

Para Jiménez Santamaría, Latorre hizo "dejación de funciones a sabiendas de ello y se ha convertido en un especialista en boicotear los actos que contienen tradición, sentido religioso y popular que son contrarios a su ideología sectaria y populista".

"No tuvo bastante con boicotear la procesión de San Saturio el día 2 de octubre, sino que días posteriores lo volvió a hacer el día del patrón de España en el día que la Guardia Civil homenajeaba a los caídos en actos de servicio con proclamas ideológicas partidistas", finaliza, en referencia al discurso que pronunció.