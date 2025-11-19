Obras entre Soria y Burgos: 6,8 millones para mejorar la variante de Salas de los Infantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Obras en la principal vía de comunicación entre las capitales de Soria y Burgos por la comarca de Pinares, la nacional N-234. Desde el Gobierno se ha anunciado una inversión cercana a los 7 millones de euros para mejorar el estado de la variante de Salas, en la provincia burgalesa pero no muy lejos del límite provincial

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,8 millones de euros (IVA incluido) las obras para la reconstrucción total del firme, la construcción de drenaje subterráneo y mejora del drenaje superficial en la variante de Salas de los Infantes de la carretera N-234, en la provincia de Burgos. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actuación, que se desarrollará entre los km 435,300 y 438,710, servirá para realizar una rehabilitación completa del firme y del drenaje de la plataforma, con objeto de mejorar la seguridad y comodidad de la vía y la protección del conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad y aspecto).

Las obras incluyen la mejora en zonas puntuales del terraplén y se tomaran medidas para que el agua de escorrentía no se infiltre, mediante el revestido de cunetas, encachados en estructuras y eligiendo un material de relleno de bermas que mejora la impermeabilidad de la plataforma.

Para contribuir con la economía circular y minimizar los materiales excavados o demolidos en la obra, en el terraplén comprendido entre el inicio de la obra y el km 437,1 se ejecutará un reciclado in situ de parte del firme junto con la explanada. Además, para influir en los materiales que se aportan a obra, se pedirá, en las mezclas bituminosas empleadas en capa de base e intermedia, el aporte de áridos reutilizados hasta alcanzar el 30 % de la masa total de la mezcla.

El Ministerio trabaja para mejorar la red viaria estatal en la provincia de Burgos y, en este sentido, acaba de adjudicar por 2,8 millones de euros el proyecto para construir el nuevo tramo de la autovía A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca. También en su mantenimiento, con la reciente autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación, por 15,5 millones de euros, de un contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras en la región entre las que se encuentran la N-232, la N-629 y en varios tramos de la N-232A y N-629A.