Soria suma cuatro de los cinco puntos más fríos de Castilla y León y la Junta lanza alerta por nieve desde el jueves

Soria se ha llevado la primera gran helada del otoño, al menos de forma generalizada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de hecho sitúa a cuatro pueblos de Soria entre los cinco más fríos de toda Castilla y León. Niebla, hielo en los coches y una sensación térmica muy baja a primera hora han dado paso a la 'tarde de paseo' del popular refrán. No obstante, para este jueves hay previsiones de nieve por la tarde aunque de forma moderada. La Junta ha emitido alerta, la Aemet a las 13.30 horas no había establecido aviso.

Respecto a los datos ya constatados, San Pedro Manrique ha sido la estación automática más fría en Castilla y León (-5,1 grados) seguida de la de Ucero. En cuarto lugar aparece Morón de Almazán (-4,9 grados) y en quinto Vinuesa-El Quintanarejo (-4,8). Una buena helada matutina.

A partir de este jueves llega un episodio de nieve, aunque la Aemet contempla precipitaciones más bien escasas. No obstante y como es habitual, dependerá de la ubicación. En la capital se limita a jueves por la tarde , viernes por la mañana y "escasa" el sábado por la tarde, pero por ejemplo en Almarza el símbolo de nevada es una constante salvo domingo y lunes, que sube la cota y lloverá.

Precisamente la cota de nieve es uno de los factores a los que habrá que prestar atención, dado que los cambios en las temperaturas pueden marcar la diferencia. Por ejemplo el jueves irá bajando de 900 a 800 metros hacia la medianoche; el viernes estará en 700 metros; el sábado sube a 1.000; domingo y lunes se dispara a 1.900 metros; y el martes baja a 1.100.

Aunque en un principio no se espera una nevada excesivamente copiosa en Soria, sí es una de las provincias en las que la Junta de Castilla y León ha establecido una alerta. Según explica en un comunicado, durante este miércoles día 19 se espera la entrada de una borrasca ártica que producirá nevadas en el norte de la Comunidad en los próximos días, viéndose afectadas principalmente la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, además de la meseta de Burgos. A partir de esta tarde, la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, descendiendo por debajo de los 600 metros a medida que el frente se adentra en la Comunidad, llegando a dejar acumulaciones importantes principalmente en la zona de la Cordillera Cantábrica.

Esta situación se mantendrá a lo largo de los próximos días, siendo la noche del jueves al viernes la más intensa del episodio. El sábado se espera un nuevo frente frío que entrará por el noroeste de la Comunidad dejando nuevas precipitaciones en forma de nieve en el norte de Castilla y León, principalmente en la provincia de León.

