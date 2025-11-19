El frío llega de golpe: los consejos clave para protegerse este fin de semana… según los expertos en zonas realmente frías

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Protegerse del descenso térmico no es solo cuestión de abrigarse: hay formas más eficaces de afrontar un fin de semana gélido sin sufrirlo. Con la bajada brusca de temperaturas y el riesgo de heladas, conviene aplicar estrategias simples pero probadas. No son trucos milagrosos, pero sí los que mejor funcionan cuando la sensación térmica se desploma de un día para otro.

Abrigarse bien… pero con cabeza

El error más común es ponerse “más ropa” sin pensar en cómo funciona el calor dentro del cuerpo. El método más eficaz continúa siendo el sistema de capas: una interior que aleje la humedad de la piel, otra intermedia que retenga el calor (lana o forro polar) y una tercera exterior que corte el viento.

Esta estructura mantiene el calor sin provocar sudoración, que es lo que realmente enfría el cuerpo. Además, conviene proteger extremidades: manos, cuello, orejas y cabeza pierden temperatura más rápido de lo que creemos. Un simple gorro puede mejorar la sensación térmica de manera inmediata.

La casa también se prepara: calor eficiente, no derrochador

Con el frío llegando de golpe, muchas viviendas pierden calor más rápido. Ventilar diez minutos al día es suficiente para renovar el aire sin enfriar estancias enteras. Después, lo ideal es mantener la calefacción entre 19 y 21 grados: más temperatura dispara la factura sin aportar verdadera comodidad.

Cerrar puertas interiores ayuda a conservar zonas calientes y evitar corrientes. Alfombras, burletes o cortinas pesadas pueden marcar la diferencia con un gasto mínimo. No se trata de calentar más, sino de calentar mejor.

Movimiento, hidratación y previsión

El cuerpo genera calor con el movimiento. Pasear con ritmo, subir escaleras o simplemente mantenerse activo durante el día hace que la sensación de frío sea menor. En días ventosos (cuando más cae la sensación térmica) el efecto se multiplica.

El aire frío también reseca. Aumentar la hidratación evita irritaciones respiratorias y mantiene las defensas funcionando correctamente. Infusiones, caldos o agua templada ayudan a conservar una temperatura interna estable.

Si se va a conducir o viajar, conviene revisar el estado del vehículo, llevar ropa de abrigo adicional y no subestimar la caída nocturna de temperaturas.

El primer golpe de frío: donde más se nota

Cuando llega la primera ola de frío, el cuerpo aún no está adaptado. Es el momento en que más aparecen resfriados, molestias musculares o cansancio. Por eso los expertos recomiendan anticiparse: abrígate un punto más de lo que crees necesario y evita cambios bruscos de temperatura.