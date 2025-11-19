El tiempo
Espejo de Tera enseña lo que es el frío con -7,1 grados y la mínima nacional y llegan alertas por nieve
La DGT añade a sus avisos el norte de Soria "con especial preocupación en la zona cercana a La Rioja"
Cuatro pueblos de Soria se colaban en la mañana de este miércoles entre los cinco puntos más fríos de Castilla y León atendiendo a las estaciones automatizadas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero, mirando a las estaciones sin automatizar, aún aguardaba una sorpresa. Espejo de Tera ha marcado la mínima de España con -7,1 grados.
Así lo avanzaba el responsable de este punto de medición, José Luis Valer, quien confirmaba que se trataba de la temperatura más baja del país al menos hasta la hora de comer.
Ya con la llegada del nuevo frente frío, a las 16.20 horas le arrebataba el puesto la estación ilerdense de Cap de Baquèira (-7,6 grados) y le empataba la de Astún-La Raca con otros -7,1 grados. Dos zonas conocidas por el esquí y ubicadas en los Pirineos donde quizás sorprenden menos estos datos que en la pequeña localidad de Soria.
Las previsiones de la Aemet apuntan a una ligera subida de las temperaturas mínimas pero con la llegada de la nieve. De hecho, conforme avanzaba este miércoles se han conocido distintos avisos y alertas: de la Junta para León, Palencia, Burgos y Soria; de la Dirección General de Tráfico (DGT) para estas mismas provincias; y de la propia DGT con la activación del Protocolo de Vialidad Invernal.