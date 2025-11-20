Premio para la Casa de Soria en Valencia: "Una muestra de enorme amor a la tierra"
La Diputación felicita a la entidad tras ser nombrado Mejor Centro Castellano y Leonés en España con iniciativas que van desde la solidaridad con los afectados por la DANA a la promoción de los productos sorianos
La labor de la Casa de Soria en Valencia tiene premio de alcance nacional. O más bien las labores, que en los últimos tiempos han ido desde el apoyo a los damnificados por la DANA a la promoción de los productos sorianos pasando por mantener vivo el sentimiento en la diáspora.
La Diputación Provincial de Soria ha transmitido su felicitación a la Casa de Soria en Valencia por el Premio Castilla y León en el Exterior, en su categoría 'Centro castellano y leonés en España' publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León que ha fallado la Consejería de Presidencia a través de la Dirección de Acción Exterior dotado con 6.000 euros.
Provincia
Medinaceli honra el papel de las Casas de Soria como símbolos de identidad
Heraldo-Diario de Soria
El presidente de la Diputación ha transmitido su felicitación al presidente de la Casa de Soria en Valencia, David Berrojo, y a todos los miembros que forman parte de la misma.
Benito Serrano le ha manifestado al presidente de la Casa de Soria en Valencia que "este logro es gracias a un gran trabajo por tu parte y por todas las personas que formáis parte de la casa de Soria. Sois un gran escaparate de lo que somos y un ejemplo de lo que es posible hacer desde la distancia. Una muestra de enorme amor a la tierra".
"Un premio merecido para estos grandes embajadores de Soria en la Comunidad Valenciana, acercando la provincia soriana a las tierras valencianas, y siempre dispuestos a arrimar el hombro a las duras y a las maduras", ha concluido el presidente.