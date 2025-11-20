La nieve llega a Soria por el norte y la Aemet establece aviso amarillo para el viernes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve llega ya a Soria dentro de la borrasca ártica anunciada para estos días. Por el momento lo ha hecho sólo en cotas bastante altas, pero para este viernes se prevé que baje a los 900 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido un aviso amarillo en el norte de la provincia por este motivo.

A lo largo de este jueves ya se ha podido ver la nevada en las cumbres del norte de Soria. Desde la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) han constatado que además ha llegado a 'tocar' carretera.

El puerto de Piqueras, ya con una patente capa de nieve.APAMCYL

"Los compañeros nos informan de la llegada de la nieve al puerto de Piqueras, Soria. Mucha precaución en la carretera", recomiendan en su perfil de X (Twitter), acompañándolo con las imágenes que ilustran esta noticia.

A las 17.30 horas el mapa de información en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT) no mostraba complicaciones en las carreteras de Soria, pero sí lo hacía precisamente en la N-111 justo al pasar a La Rioja. Estaba en nivel verde entre San Andrés y Lumbreras, "transitable con precaución".

No obstante la Aemet señala a este viernes como jornada con mayor posibilidad de complicaciones. El tercio norte de Soria estará en nivel amarillo desde la medianoche hasta las 15.00 horas. "Acumulación de nieve en 24 horas: 5 centímetros. Los acumulados se esperan a partir de 900 metros", lo cual engloba prácticamente a toda la zona de la Ibérica de Soria.

En un principio el sábado no tiene avisos activos, hay menos probabilidad de nevada y la cota sube a 1.200 metros para elevarse hasta los 1.900 durante el domingo y lunes, entonces sí con bastantes visos de lluvia. No obstante, para martes y miércoles viene más frío y la nieve vuelve a aparecer en las previsiones. El invierno 'oficial' aún no ha llegado, pero parece que noviembre se va a despedir anticipándolo.