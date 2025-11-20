Heraldo-Diario de Soria

Convenio entre Caja Rural de Soria y la Diputación para el Rally Fotográfico Lafuente Caloto

El apoyo incluye la cesión del Aula Magna Tirso de Molina

Carlos Martínez Izquierdo y Benito Serrano tras la firma del acuerdo.

Carlos Martínez Izquierdo y Benito Serrano tras la firma del acuerdo.

Caja Rural de Soria y la Diputación Provincial de Soria han firmado un acuerdo de colaboración para apoyar al Rallye Fotográfico Manuel Lafuente Caloto, evento anual organizado por la institución con 33 ediciones a sus espaldas. 

Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria, y Benito Serrano, presidente de la Diputación, han formalizado este convenio, que también incluye el uso del Aula Magna Tirso de Molina por parte de la Caja Rural y su Fundación.

Ambas instituciones han expresado su satisfacción por la firma de dicho acuerdo. Dentro de los objetivos y fines de Caja Rural de Soria y su Fundación se encuentra la colaboración con todas las instituciones locales, reconociendo en este caso la importante labor que presta la Diputación Provincial de Soria en sus diferentes ámbitos de actuación.

