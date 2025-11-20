El colegio Infantes de Lara sale a la calle por los Derechos del Niño, las fotos del acto

El colegio Infantes de Lara toma la plaza Mayor de Soria para reclamar derechos para la infancia.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

El CEIP Infantes de Lara de Soria reunió a 420 niños y 43 profesores en la plaza Mayor para celebrar su IV Marcha Solidaria conmemorando el Día Internacional de los Derechos del Niño. La iniciativa va acompañada de una urna solidaria a beneficio de Unicef instalada en el colegio. El director del centro, Santiago Iglesias, recalcó «la necesidad de que la infancia sea visible» a la par que agradeció su apoyo a los numerosos familiares de los niños que se acercaron a acompañarles.

Durante la lectura del manifiesto los alumnos insistieron en que «proteger a la infancia es proteger el futuro» y recordaron que «en algún lugar del mundo hay niños y niñas como tú: con sueños, con ganas de jugar, con ganas de aprender pero conviven con algo vergonzoso que nunca deberíamos conocer: la guerra».