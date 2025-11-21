Las tapas que manda el otoño: cinco ideas rápidas para replicar en casa el sabor de la micología soriana

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

La referencia es inmediata: La Semana de la Tapa Micológica de Soria cruza el ecuador con 13.000 unidades vendidas, sostenida por un público local fiel y por un turismo que confirma, año tras año, su vínculo con la gastronomía soriana. En ese contexto, muchas cocinas domésticas buscan replicar la esencia de estos días: recetas simples, rápidas y marcadas por el sabor de la seta bien tratada.

Tapa de níscalos salteados (el clásico que siempre funciona)

El níscalo es el rey del otoño soriano, y su virtud está en no disfrazarlo. Un salteado rápido con ajo, un toque de jamón y una cucharada final de vino blanco permite obtener una tapa con sabor profundo en menos de diez minutos. La clave es no pasarse de fuego: el níscalo debe quedar jugoso, con ese punto anaranjado que lo convierte en un bocado reconocible y contundente.

Servido sobre pan ligeramente tostado y rematado con una pizca de perejil fresco, se convierte en una tapa equilibrada entre rusticidad y aroma, perfecta para abrir una comida o acompañar un vino joven. Es una de esas preparaciones que explican por qué la micología de Soria atrae tanto público en estas fechas.

Tosta cremosa de setas y queso azul (intensa y muy otoñal)

Esta tapa combina setas variadas (shitake, champiñón portobello y unas pocas senderuelas si las hay) con una base cremosa que aporta calidez inmediata. Basta con pochar cebolla muy fina, añadir las setas troceadas y cocinar a fuego lento hasta que suelten el agua y vuelvan a tomar consistencia.

El toque final está en incorporar una cucharada pequeña de queso azul y dejar que funda lo justo, sin que domine. Servida en pan de hogaza, ofrece una tapa melosa y profunda, ideal para quienes buscan sabores más contundentes sin necesidad de complicar la receta.

Montadito de torrezno y boletus (dos iconos bien avenidos)

Si el boletus es la seta noble del otoño y el torrezno es identidad pura de la tierra, juntos forman una tapa sorprendentemente fina. El boletus laminado se marca brevemente en la sartén para que conserve su textura tierna, mientras que el torrezno (crujiente por fuera, tierno por dentro) aporta contraste y grasa noble.

Montados sobre una rebanada pequeña, el resultado es un bocado contundente pero equilibrado, con aroma a campo y a cocina tradicional. Es la clase de tapa que, en jornadas como la Semana Micológica, se agota siempre: sencilla, reconocible y con un carácter muy difícil de imitar fuera del otoño.

Huevito trufado con migas y trompetas de la muerte

Las trompetas de la muerte funcionan especialmente bien para aportar perfume sin saturar. Rehogadas con un poco de aceite y una pizca mínima de mantequilla, crean una base perfecta para coronar un huevito frito o poché. Bastan unas migas crujientes para terminar la estructura de la tapa y darle un punto terroso.

La gracia está en el contraste: la yema cremosa, las migas crujientes, el aroma oscuro de la trompeta. En conjunto, ofrece una tapa vistosa y con la estética propia de las barras sorianas en pleno noviembre.

Crema suave de setas en chupito (el formato que nunca falla)

Cuando en la calle refresca, una crema caliente en formato mini es casi un salvavidas. Una mezcla de boletus, champiñones y un punto de puerro, triturada con suavidad y montada con un chorrito de nata, permite obtener una tapa líquida que combina muy bien con pan tostado o pequeños croutons.

Es la tapa perfecta para quienes prefieren algo más ligero, con un sabor redondo y muy accesible. Se prepara en cantidades grandes sin esfuerzo y aguanta bien el reposo, lo que la convierte en una candidata perfecta para cualquier reunión otoñal en casa.