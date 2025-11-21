La nieve remite y mejora la situación en las carreteras de Soria a mediodía pero aún hay avisos

La primera nevada de la campaña llega a Soria capital con precipitaciones escasas pero más intensas en la zona norte.MARIO TEJEDOR

La nieve ha afectado desde primera hora de este viernes a numerosas carreteras de Soria. No obstante en torno al mediodía, con la información disponible a las 13.00 horas, la situación ha mejorado sensiblemente aunque aún conviene mantenerse alerta si se va a circular por ellas.

Dentro de la red de carreteras nacionales, la Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene avisos en la provincia pero sí en dos de sus conexiones más frecuentadas. Así, en la N-111 tras salir del túnel de Piqueras hacia La Rioja hay nivel verde, "transitable con precaución, entre San Andrés y Nestares. Son 36 kilómetros.

El la N-234 en la provincia de Burgos se repite el mismo nivel verde por "meteorología adversa" y "nevada" entre Hortigüela y Sarracín. Son en total 32 kilómetros afectados.

Ya en la red autonómica de carreteras han desaparecido los puntos donde se requería cadenas, pero hielo y nieve condicionan la circulación a las 13.00 horas hasta en nueve tramos.

En la CL-117 hay dos por hielo. Van del límite con la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra y desde esta localidad a Molinos de Duero.

Por Tierras Altas hay varios puntos que requieren precaución por nieve. Están entre Garray y la SO-650; desde esta misma vía a la SO-630; de la SO-630 al límite con La Rioja; desde La Rubia hasta la nacional N-111; dos tramos de la SO-630 entre San Pedro Manrique y Castilruiz; y la SO-650 del Puerto de Oncala a San Pedro Manrique.

A esta afección a la comarca se suman dos más en Pinares. La SO-810, desde la carretera N-234 en Cidones a la SO-820; y la SO-830, desde Vinuesa a La Rioja por Santa Inés.

El aviso amarillo por nieve de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llega hasta las 15.00 horas de este viernes. La previsión a corto plazo de los radares meteorológicos a las 13.00 horas apuntaba a algo de nieve localizada en la zona del Moncayo y quizás algún copo más por Tierras Altas.