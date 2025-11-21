La Lotería Primitiva deja un premio de 66.021 euros en un bar de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La suerte le vuelve a dejar un buen pellizco a Soria. El sorteo de la Lotería Primitiva de la noche del jueves llevó al Bar Los Álamos de la capital un premio de más de 60.000 euros tras sellarse allí un boleto que acertó cinco números más el complementario.

El sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves, 20 de noviembre, ha dejado un premio de 66.021,76 euros validado en Soria capital, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de uno de los tres boletos de un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) validado en el despacho receptor 74.040 de la capital soriana situado en Marqués de Cerralbo, s/n, informa Europa Press.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 07, 31, 03, 49, 02 y 41, el complementario ha sido el 22 y el reintegro el 0 y el JOKER ha sido para el 4767802.