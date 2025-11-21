La nieve da paso a una tarde de normalidad en las carreteras de Soria: sólo hay aviso en un puerto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los problemas por la nieve en las carreteras de Soria ya son menores. Tras una mañana de viernes complicada, en la que se llegó a requerir el uso de cadenas en varios puntos, la información oficial disponible a las 17.00 horas muestra un panorama mucho más tranquilo. Las previsiones más inmediatas no contemplan más nevadas y ahora habrá que estar atentos al hielo.

Entre las carreteras nacionales y autovías de Soria, la Dirección General de Tráfico (DGT) no contemplaba puntos conflictivos. Sólo al pasar el túnel de Piqueras y salir a la vertiente de La Rioja por la N-111 hay un nivel verde, "transitable con precaución", por la nevada. En el resto de desplazamientos habituales estaba todo limpio, habiendo desaparecido en aviso en la N-234 hacia Burgos que estuvo presente durante buena parte de la mañana.

En las carreteras autonómicas la mejora era evidente. Si a mediodía había nueve bajo aviso, a las 17.00 horas la Junta de Castilla y León sólo señalaba una: la de Vinuesa al puerto de Santa Inés, sin cadenas pero con posibilidad de encontrarse nieve. Eso sí, al pasar a La Rioja y convertirse en LR-333 se requería el uso de cadenas o neumáticos de invierno y estaba prohibida al tráfico pesado, así que mejor optar por otras alternativas si es posible.

Los servicios de vialidad invernal también han funcionado con rapidez en la red de carreteras provinciales. De nuevo con la información recogida a las 17.00 horas, en este caso a través de la Diputación Provincial de Soria, no había carreteras cortadas por nieve o hielo, requerimiento de cadenas o zonas en las que hubiese peticiones de precaución especial más allá de la lógica y normal en los días fríos sorianos.

Por otro lado, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, como máxima responsable del dispositivo en la provincia, ha presidido este viernes dos reuniones de coordinación centradas en el operativo de la campaña de vialidad invernal, con el objetivo de profundizar en los protocolos de actuación y de activación del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en sus distintos niveles.

La primera se ha celebrado con los responsables de las distintas áreas de la Junta de Castilla y León implicadas en situaciones de riesgo (Protección Civil, Carreteras, Sacyl, Servicios Sociales, Educación, Medio Ambiente, entre otras), y la segunda con representantes de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Soria y la Subdelegación del Gobierno.

Posteriormente, junto con la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, y técnicos de ambas administraciones, han visitado el Parque Móvil de la Diputación Provincial de Soria, ubicado en el polígono industrial de Las Casas, en la capital. Hay que recordad que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la Diputación Provincial de Soria tienen suscrito un acuerdo de colaboración en el ámbito de vialidad invernal.

De Gregorio ha destacado que la coordinación es uno de los factores esenciales para garantizar el buen funcionamiento del Plan de Vialidad Invernal y ha recordado que se estructura en tres niveles: la colaboración entre todos los ámbitos afectados por riesgos invernales; la coordinación interna de los servicios de la Junta de Castilla y León, que cuenta con medios y recursos suficientes para actuar en todas las provincias; y la cooperación interadministrativa con diferentes entidades y empresas.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, un año más, el operativo para prevenir y responder ante posibles contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, que permanecerá activo hasta el 30 de abril de 2026. Se trata de un dispositivo dimensionado y coordinado para atender las necesidades que puedan surgir durante la temporada invernal en los 898 kilómetros que conforman la Red Autonómica de Carreteras en la provincia de Soria, tal y como ha señalado la delegada territorial.

Entre las novedades, Yolanda de Gregorio ha anunciado la instalación de tres paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña: Oncala, Carrasca y Corral del Chino. Estos dispositivos ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía ('Abierto', 'Cadenas' o 'Cerrado') y podrán gestionarse de forma remota desde el centro provincial. Además, incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización automáticamente según las condiciones de la calzada.

Los paneles se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente, que coordina avisos de incidencias y partes meteorológicos en tiempo real, con el apoyo de la plataforma Territorio Rural Inteligente, que recopila datos sobre temperatura del firme, humedad, viento, presencia de hielo y nivel de fundentes en silos y depósitos, información que se actualiza continuamente y permite anticipar la actuación de las máquinas y optimizar la distribución de recursos.

La delegada ha reiterado que el objetivo es mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles de confort y seguridad. “Los protocolos, que están perfectamente definidos, junto con la colaboración y coordinación, deben permitir reducir los tiempos de atención y respuesta, garantizando la eficaz organización de los servicios llamados a intervenir ante cualquier emergencia que pueda surgir durante la campaña invernal en la provincia. Este operativo, junto con el de prevención y extinción de incendios forestales, es el mejor ejemplo de cooperación entre todas las instituciones”, ha afirmado.

En cuanto a la asistencia y protección ciudadana, De Gregorio ha puesto especial énfasis en los protocolos para asegurar la limpieza de accesos a hospitales y centros de salud, residencias de mayores, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAPDI) Ángel de la Guarda y los colegios, tanto en la capital, con especial atención al Centro de Educación Especial Santa Isabel, como en la provincia. También ha destacado la importancia de garantizar las rutas de transporte escolar y los accesos a otros centros de atención social, así como la cooperación en el transporte y evacuación de pacientes, compromiso asumido por todos los representantes institucionales presentes.

El operativo invernal de la Junta en Soria cuenta con alrededor de 130 profesionales (personal de Carreteras y Medio Ambiente) distribuidos por toda la provincia. Dispone de 18 máquinas quitanieves, dos de ellas cedidas a la Diputación Provincial, y 17 almacenes de fundentes: 14 silos (uno cedido a la Diputación), un almacén para fundentes a granel, una planta de fabricación de salmuera, un depósito de salmuera y 1.000 toneladas de sal ensilada repartidas estratégicamente por el territorio.

En caso necesario, el operativo podrá reforzarse con medios personales y materiales del dispositivo regional, además de contar con la colaboración de 176 voluntarios pertenecientes a las agrupaciones locales de Protección Civil de Alconaba (10), Arcos de Jalón (27), Bayubas de Abajo (14), Berlanga de Duero (6), Golmayo (26) y Medinaceli (20), así como de la Asociación de Voluntarios Moto Nieve Urbión, en Covaleda (73).

En caso de producirse una emergencia significativa, el Servicio de Protección Civil de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León prestará apoyo con sus propios medios, entre los que se incluyen el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS), para incidencias en zonas inaccesibles por las condiciones; la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE); y los voluntarios de Protección Civil. Asimismo, el personal y los recursos de Patrimonio Natural, como los agentes medioambientales, también forman parte del operativo.

En materia de asistencia y protección ciudadana, el Plan de Vialidad Invernal incluye el control de 126 rutas de transporte escolar y de los centros sociales que disponen de servicio de transporte, como el CAPDI Ángel de la Guarda, el centro de Asamis, el centro de Alzheimer de Ólvega y los centros de día de Los Royales, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Almazán.

Asimismo, se contempla el número y ubicación de pacientes que requieren tratamientos periódicos, incluyendo las fechas en que necesitan atención médica, y se dispone de un listado completo de edificios deportivos cubiertos para su uso en caso de emergencia, junto con centros educativos, alojamientos hoteleros, establecimientos de turismo rural, campings, albergues y restaurantes. Además, bajo la coordinación del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, se suma la colaboración de las empresas suministradoras y prestadoras de servicios básicos: alimentación, electricidad, agua, gas, combustible, telefonía, transporte, entre otros.

Yolanda de Gregorio ha destacado la importancia del sistema de alerta telefónica Es-Alert, que permite a las personas ubicadas en zonas afectadas por una gran emergencia o posible catástrofe recibir información precisa, pautas de actuación y recomendaciones. Este sistema, integrado en la Red de Alerta Nacional y conocido como “112 inverso”, posibilita el envío inmediato y generalizado de mensajes SMS por parte de las autoridades de Protección Civil, incluyendo medidas de autoprotección, avisos de evacuación y rutas habilitadas.

Asimismo, la delegada ha subrayado la mejora en la localización de las llamadas al 1-1-2 gracias a la tecnología AML (Advanced Mobile Location), que reduce el margen de error a pocos metros mediante la geolocalización del dispositivo. En Castilla y León, el 75 % de las llamadas ya utilizan AML, frente al 55 % registrado en 2021, lo que supone un avance significativo respecto al sistema tradicional, cuya precisión oscilaba entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y hasta 50 kilómetros en zonas montañosas.