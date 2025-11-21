'No + flores cortadas, corta la violencia', lema de la Diputación de Soria para el 25N

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria celebrará el martes 25 de noviembre en San Leonardo de Yagüe la campaña con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año se desarrolla bajo el lema 'No + flores cortadas, corta la violencia'.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha subrayado que la campaña insiste en la necesidad de avanzar "sin miedo" hacia la erradicación de la violencia de género y que se refuerza con nuevas acciones de sensibilización y compromiso social, informa Europa Press.

La iniciativa se enmarca en el IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género de la provincia de Soria, cofinanciado por el Acuerdo Marco de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

La imagen central de la campaña, una flor cortada acompañada del mensaje directo 'Corta la violencia', simboliza la necesidad "urgente" de impedir que haya más flores cortadas, para reforzar el compromiso de la Diputación a través de acciones formativas, informativas, de sensibilización y atención, impulsadas desde los Centros de Acción Social (CEAS).

Este año, la Diputación pone el foco especialmente en la población joven y despliega durante todo el mes de noviembre un amplio programa de actividades por la provincia. Almazán, Berlanga de Duero, Gómara, Ólvega, Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Navaleno, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Peñalba de San Esteban, Tardelcuende, Torreblacos, Sotillo del Rincón, Yanguas, Arcos de Jalón y Santa María de Huerta acogerán todos estos actos en torno al 25N.

Este año, el acto institucional central de la Diputación de Soria tendrá lugar en San Leonardo de Yagüe, en colaboración con el Ayuntamiento y el alumnado del IES San Leonardo.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la representación teatral 'Érase dos veces en Pinares', creada por el alumnado del IES San Leonardo tras meses de trabajo.

Se trata de una reinterpretación de cuentos tradicionales para transformarlos en historias donde las mujeres son libres, fuertes, independientes y capaces de afrontar situaciones de violencia desde la igualdad.

'Érase dos veces' ofrece una segunda oportunidad a los cuentos de siempre: sin sexismo, sin violencia y con mensajes coeducativos que reflejan cómo deben ser las relaciones en el siglo XXI.

Tras la representación, se procederá a la lectura del manifiesto institucional elaborado por la Diputación, y la mañana concluirá con un concierto de rap y flamenco a cargo de Kane y El Jaro.