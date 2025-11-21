Comienza el montaje de la pista de hielo de Navidad en la plaza Mayor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pista de hielo de la plaza Mayor, uno de los atractivos de la Navidad, comienza su andadura con el montaje. Los operarios se afanaban armando la estructura que hará las delicias del público en las próximas fechas. Un montaje sin dilaciones, ya que precisamente la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la explotación adjudicando la instalación a la empresa Ice Skating, por un presupuesto de 20.600 euros más IVA.

Con la Navidad más próxima se suceden los preparativos municipales para las fechas que suponen además una intensa campaña para el comercio. Para animar las compras y la estancia en la calle, las luces ya tienen fecha de encendido. El acto multitudinario será el 5 de diciembre, con lo que se aprovecha de paso el puente de la Constitución de esta también carta de presentación de cara a los visitantes.

Un año más los adornos de calle de Navidad corren a cargo de la empresa Iluminaciones Ximénez, que en los últimos años ha colocado en Mariano Granados elementos tan significativos como el pino, la gigantesca bola o las estrellas.

También está todo listo para una nueva campaña de descuentos a través de los Soria Bonos. La promoción de una rebaja de cinco euros por cada 20 de compra se activará para el público el 1 de diciembre y estará activa hasta el 5 de enero.