La cuadrilla de San Juan queda vacante tras la renuncia de la pareja voluntaria para ser jurados

A falta de poco más de un mes para despedir 2025, el mapa de las cuadrillas todavía no se ha cerrado y a la cuadrilla de Santa Catalina, sin jurados voluntarios, se suma ahora la cuadrilla de San Juan que ha quedado vacante tras la renuncia de la pareja que estaba apuntada.

Es cierto que quedan varios meses para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan pero la maquinaria festiva comenzó prácticamente mientras se entonaba el ‘Adiós, San Juan’ de 2025 puesto que el Martes a Escuela ya se acercaron hasta el Registro del Ayuntamiento las primeras parejas interesadas en portar el bastón de alcaldes de barrio el próximo año 2026.

En este momento, con la baja de San Juan, son 16 parejas las que siguen interesadas en estar al frente de 10 cuadrillas ya que Santa Catalina también está vacante. Así, y según los datos facilitados por fuentes municipales, son tres las parejas que pugnan por ser alcaldes de barrio de El Rosel y San Blas y de San Esteban mientras que las cuadrillas de La Mayor y Santo Tomé, San Clemente y San Martín tienen dos parejas apuntadas. El resto, solo tiene una pareja voluntaria: La Cruz y San Pedro, Santiago, San Miguel, El Salvador, Santa Bárbara y La Blanca.

Las fechas marcadas en el calendario cuando hay varias parejas apuntadas para la misma cuadrilla, no son fijas pero el engranaje sanjuanero empieza a rodar durante la primera quincena de enero. Desde el Consistorio recuerdan que en 2025 fue el 15 de enero cuando tuvo lugar la primera reunión con las parejas interesadas para realizar el sorteo entre los postulantes dejando, inevitablemente en el camino a los no agraciados en la pugna por el bastón. Precisamente el año pasado todas las cuadrillas contaron con sus jurados en enero y la foto de las 12 parejas en las escaleras del Ayuntamiento fue temprana. Después, en marzo ya se celebró la primera reunión entre la comisión de Festejos municipal y los jurados entrantes como primera toma de contacto para seguir, según marcan las ordenanzas, con el tradicional sorteo del primer sábado de abril seguido del nombramiento el último sábado de abril.

Con este escenario, todavía queda tiempo para que alguna pareja interesada pueda dar un paso al frente para ejercer como alcaldes de barrio de Santa Catalina y San Juan. Precisamente, Santa Catalina, en el barrio de San Pedro, es una de las cuadrillas que suele costar más cubrir.

Según marcan las ordenanzas sanjuaneras si hubiese varios candidatos que optasen al cargo de jurado por la misma cuadrilla, a efectos de su elección, se estimarán como circunstancias preferentes la vecindad en la cuadrilla a cuya presidencia se aspira; haber nacido en Soria y hallarse empadronado en el censo vigente de la ciudad.

En el caso de que hubiere varios candidatos que coincidan en todas y cada una de estas circunstancias en el orden preferente establecido, se requerirá acuerdo de buena voluntad entre ellos para la designación final. De no llegarse a este acuerdo, se procederá a sortear entre ellos la designación final e inapelable de los cargos de jurados.

Por otra parte, y de cara al sorteo del primer sábado de abril, las ordenanzas recogen que si no existieran aspirantes voluntarios a los cargos de jurados, el Ayuntamiento, de acuerdo con los jurados salientes, procederá a la composición de terna para su sorteo, interesándose, previamente, la aceptación de los propuestos. El sorteo se celebrará el primer sábado de abril y estará presidido por la Alcaldía o concejal en quien delegue, con la asistencia de la comisión municipal correspondiente.