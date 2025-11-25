Inventan unos bollitos rellenos de boletus que parecen pastas de té: el trampantojo más sorprendente que ha dejado la temporada micológica en Soria

El trampantojo “La hora del té” de Taberna Mercedes convierte el caldo de pollo y boletus en una falsa infusión y los bollos salados en falsas pastas dulces.Taberna Mercedes

Soria vuelve a coronarse como una de las capitales nacionales de la creatividad culinaria gracias a su esperada semana de la 'Tapa Micológica 2025' recién terminada este pasado domingo 23 de noviembre. Y entre las propuestas más comentadas de esta edición destaca, sin duda, la creación de 'Taberna Mercedes' (Calle K, Soria): una tapa que engaña a la vista, sorprende al paladar y emociona con su reinterpretación de un momento tan cotidiano como la merienda.

La propuesta de 'Taberna Mercedes' para la Tapa Micológica 2025

La tapa se llama "La hora del té" y, como su nombre indica, está inspirada en el ritual británico de las cinco. Lo que parece a primera vista una tranquila merienda con pastas dulces y té caliente es, en realidad, un delicioso trampantojo salado: unos bollitos dorados tipo rosquillas, de aspecto crujiente y casero, rellenos con una suave crema de boletus. Para acompañarlos, una taza de "infusión" muy especial: un caldo de pollo casero con un toque de vino blanco de Soria, servido en tetera y con bolsita incluida... pero rellena de polvo de boletus.

Esta original puesta en escena no solo destaca por su estética cuidada. Por su aspecto y descripción, se intuye un juego de contrastes entre la intensidad del boletus, la calidez reconfortante del caldo y la suavidad de la masa, configurando una experiencia pensada para estimular todos los sentidos. No es de extrañar que haya captado la atención de los asistentes y generado comentarios entusiastas como "Diosss que pinta tiene" o "¡Pintaza!" en redes sociales.

Soria tiene una relación histórica con las setas, y en particular con el boletus, una de las joyas gastronómicas de la provincia. La 'Tapa Micológica' se ha convertido en una plataforma de exploración para chefs y taberneros, donde el respeto al producto de temporada convive con la imaginación más desatada.

En ese equilibrio se sitúa 'Taberna Mercedes', que tras varios años sin participar en el certamen, ha regresado con fuerza y elegancia. «Pocas cosas hay más tradicionales que unos bollito», afirman desde el local, «pero nosotros queríamos rendir homenaje a la tradición desde la sorpresa».

Lo que hace especial a "La hora del té" no es solo su sabor, sino el relato que propone. El acto de verter el caldo en la taza, la bolsita flotando, el primer bocado a un bollo que no es lo que parece… cada elemento está diseñado para provocar una sonrisa y una emoción.

Los trampantojos llevan tiempo siendo un recurso habitual en la cocina moderna, y este juega bien esa carta: una idea sencilla, con técnica, pero centrada en el producto.

La decimoséptima edición de la Semana de la Tapa Micológica de Soria

La Semana de la Tapa Micológica de Soria celebró su decimoséptima edición del 14 al 23 de noviembre con 22 establecimientos participantes. Aunque la temporada de setas llegó tarde, el evento volvió a demostrar su peso. A 19 de noviembre ya se habían servido más de 13.000 tapas, una cifra que refuerza la visibilidad de Soria como destino gastronómico en el panorama nacional. Se espera el fallo de los premios: 1.000 euros para la Mejor Tapa Provincial y 500 para la Popular. Algunos locales podrían seguir ofreciendo sus creaciones, pero ya fuera de concurso.