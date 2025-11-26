Hasta 67.000 vehículos en Soria tienen que llevar desde enero la baliza V16 ¿Quién se 'libra'?

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 en numerosos vehículos para señalizar averías o accidentes, bajo pena de multa para quien no la porte. En Soria la tendrán que llevar hasta 67.286 sobre un parque móvil total de 80.907 matriculados, el 83,14%, según los datos actualizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a mediados de este mes de noviembre. ¿A quiénes atañe? ¿Quién se 'libra'? ¿Cuántos euros se dejarán los sorianos si todos cumplen?

La propia DGT aclara que será obligatoria para "turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables" (autocaravanas y campers en algunas fichas técnicas), "vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales". Así que no es obligatoria para motos, ciclomotores y 'otros' tales como tractores industriales o semirremolques, dado que en este caso la cabeza tractora ya debe llevar la suya.

La citada baliza V16 debe estar geolocalizada mediante GPS y homologada por Tráfico, de forma que no todas valen. Este medio ha consultado las distintas ofertas disponibles encontrando las opciones más baratas por unos 30 euros. Con estas cuentas, los sorianos deberían dejarse al menos 2.018.040 euros en esta señalización para cumplir.

Los últimos datos oficiales señalan que en Soria hay matriculados y de alta 52.360 coches. Sea por dispersión de servicios o porque en ocasiones el impuestos de circulación (IVTM) sale más barato en los pueblos, lo cierto es que la balanza se desequilibra hacia el lado rural, con 20.986 en la capital por 31.374 coches inscritos en municipios de menos de 10.000 habitantes.

A ellos se suman las furgonetas, que también deberán llevar obligatoriamente la baliza V16 y que ascienden a 8.207, con casi dos terceras partes inscritas en el medio rural. Se añaden 6.589 camiones y 112 autobuses, estos últimos conformando en único capítulo en el que Soria ciudad comanda la tabla. Todos ellos también deben portar la famosa baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026.

Otros tipos de vehículo se libran. Es el caso de las motocicletas, que en la provincia ascienden a 5.974 y que en muchos casos tendrían complicado el poder transportarla o colocarla en un lugar visible. También los 2.318 ciclomotores, entendiendo como tal cualquier vehículo con matrícula amarilla, que los hay de dos, tres y cuatro ruedas (los llamados cuadriciclos ligeros o 'coches sin carné').

Dentro del capítulo de 'otros', la DGT contempla tipologías de vehículos que no aparecen de forma explícita en la obligatoriedad de llevar la baliza V16 y que suman 5.347. Son por ejemplo los 2.170 semirremolques, que sí llevan su propia matrícula pero que se supone que al ser remolcados por una cabeza tractora pueden quedar cubiertos por la señalización de la misma; los 853 tractores industriales; o al menos parte de los 2.324 englobados dentro de 'otros vehículos' y en los que pueden englobarse vehículos especiales para el campo o quads.

En definitiva, cuatro de cada cinco 'cosas con ruedas' matriculadas en Soria deberán llevar desde el 1 de enero de 2026 la baliza V16 y pocos son los que se libran de la multa por no portarla, algo que en todo caso no está prohibido si alguien se siente más seguro aun estando entre las excepciones. Al menos dos millones de euros de gasto para sustituir a los triángulos -dejan de ser válidos- en caso de accidente o avería. Más allá de las polémicas o debates, un cambio que llegará a una gran mayoría de hogares si no quieren llevarse una multa.