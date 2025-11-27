Derrota del Ayuntamiento de Soria en los tribunales: los sábados son festivos para los trabajadores de la Audiencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CCOO ha ganado una sentencia al Ayuntamiento de Soria por realizar un cambio del convenio de los trabajadores de manera unilateral, según ha anunciado este jueves el sindicato. El Juzgado de los Social de Soria ha dado la razón a CCOO en una sentencia en la que reconoce que el Ayuntamiento actuó de manera "unilateral" sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores y trabajadores del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, explica el sindicato. El concejal de personal decidió, sin ninguna negociación previa, excluir los sábados del cómputo de festivos, por lo que CCOO decidió denunciarlo en los tribunales.

El presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Soria, de CCOO, Fernando Santiago, se muestra “satisfecho” con la sentencia y lamenta que el concejal de personal, Eder García, decidiera, "de forma unilateral y sin comunicación previa, que los sábados dejaran de computar como festivos".

Explica el sindicato que el edil se limitó a enviar un correo a los trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural del Palacio de la Audiencia informando de dicha decisión y así llegó a aplicarse. El equipo de este centro municipal tiene obligatoriedad de trabajar 18 festivos y a partir de ahí es voluntario trabajar más, pero ninguno está dispuesto a superar ese límite “lo que explica la decisión que adoptó sin negociación, saltándose todas las vías de negociación”.

Este anuncio del concejal propició que los servicios jurídicos de CCOO decidieran llevar el caso a los tribunales sumándose al litigo UGT y USO, “y ahora la sentencia nos ha dado la razón”. En los hechos probados, la sentencia recoge que “se ha acreditado que la práctica de cómputo de sábados como festivos forma parte de una condición más beneficiosa consolidada y de una interpretación uniforme del convenio colectivo que ha sido reconocida en procedimientos judiciales anteriores, sin que el Ayuntamiento haya articulado cauce legal alguno para modificarla”.

"Esta maniobra del concejal es una modificación de las condiciones de trabajo sin diálogo”, señala CCOO. Para el sindicalista “es lamentable que se intenten cambiar las normas del convenio de manera unilateral y que los trabajadores tengamos que ir al juzgado para que se haga justicia”.

Ante esta sentencia no cabe recurso y el Ayuntamiento de Soria tendrá que abonar a los trabajadores los sábados trabajados que ya habían sido excluidos como festivos antes de que el Juzgado se pronunciara.