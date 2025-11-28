La sanidad soriana luce potencial en la investigación y la innovación

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) celebró la I jornada de Reconocimiento a la Investigación e Innovación en la que se han entregado los Premios 2025 en sus cinco categorías: Proyecto de Investigación, Publicación Científica, Comunicación Científica, Trabajo de Investigación en Formación Especializada e Innovación y Mejora. En esta jornada, cuya programación se ha distribuido en dos bloques –Espacio Innovación y Espacio Investigación), también se han expuesto los proyectos de Innovación de la GASSO finalistas en el tercer concurso de retos SACyL, así como el primer premio de Investigación Biosanitaria en Atención Primaria de Castilla y León y los proyectos seleccionados en la convocatoria de ayudas a la investigación de la Gerencia Regional de Salud.

En la primera parte de la jornada, Espacio Innovación, el neumólogo David Jerves Donoso ha expuesto el proyecto AnginGen, herramienta innovadora en salud para diagnóstico clínico no invasivo de la sarcopenia, que obtuvo el premio en la categoría Medicina Personalizada y de Precisión en el 3º Concurso de Retos de Innovación, cuyo fallo se hizo público en el 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León.

Por su parte, la enfermera de Urología Natalia Cubillo Miguel, que consiguió un accésit en la categoría Humanización, Cuidados y Calidad y Seguridad del Paciente en el 3º Concurso de Retos de Innovación, ha presentado el proyecto Diseño, fabricación, desarrollo e implementación de un sistema dispensador de material a pie de cama para la mejora de la adherencia al proyecto Flebitis Zero y el mantenimiento de catéteres centrales.

Al final de este bloque, se ha hecho entrega del Premio de Innovación y Mejora de la GASSO 2025, que ha recaído en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el proyecto Monitorización remota de dispositivos cardiacos: experiencia piloto en un entorno rural envejecido. La iniciativa introduce un sistema de seguimiento remoto de marcapasos en pacientes mayores residentes en el medio rural, con el fin de mejorar el control clínico y reducir las visitas presenciales.

Asimismo, se ha concedido un accésit en esta categoría a los Servicios de Rehabilitación y Traumatología por el proyecto Creación e implantación de una escuela de rodilla en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. La escuela de rodilla prepara a los pacientes que van a someterse a una prótesis total de rodilla, con el fin de mejorar su estado previo, reducir miedos y favorecer una recuperación más rápida y autónoma. Para ello, se llevan a cabo charlas teórico-prácticas multidisciplinares y se entrega un libreto educativo. En estas sesiones se explica la cirugía, la hospitalización, los cuidados, y se enseñan ejercicios pre y postoperatorios.

Otro accésit ha sido para al proyecto ‘Potenciales evocados auditivos de estado estable ASSR/ABBR’ del médico del Servicio de Otorrinolaringología, Javier Martínez Subías. Este proyecto implanta en el Hospital Universitario Santa Bárbara pruebas objetivas de audición mediante potenciales evocados auditivos (ASSR y ABR) para mejorar el diagnóstico de hipoacusia, especialmente en recién nacidos que no superan el cribado auditivo neonatal y en adultos que no pueden colaborar en audiometrías convencionales.

INVESTIGACIÓN

En este segundo bloque, el fisioterapeuta Héctor Hernández Lázaro, primer premio de Investigación Biosanitaria en Atención Primaria Castilla y León 2025, galardón que se entregó en el 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud celebrado en Burgos, presentó el proyecto Desarrollo de un conjunto básico de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF) para la atención comunitaria de afecciones músculo-esqueléticas postagudas en unidades de fisioterapia en Atención Primaria.

Además, se han dado a conocer los cuatros proyectos de investigación de la GASSO seleccionados en la convocatoria de ayudas de la Gerencia Regional de Salud 2025, publicados ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) este martes 25 de noviembre.

Finalmente, se ha hecho entrega de los Premios de Investigación de la GASSO 2025. El premio de Investigación ha sido para Escuela de hombro: ensayo clínico aleatorizado sin medicamento, de Héctor Hernández Lázaro, fisioterapeuta de Atención Primaria. En esta categoría se ha concedido un accésit al Exploración y análisis de la incoherencia en el discurso de individuos con esquizofrenia: desarrollo de un algoritmo de aprendizaje automático para diagnóstico y evaluación de la enfermedad’, de Nora Palomar Ciria, médico del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del CAUSO.

Parte de los premiados.HDS

El premio a la Publicación Científica recae sobre Análisis de biomarcadores sanguíneos y rendimiento deportivo en atletas de crossfit que utilizan la Mascarilla de Entrenamiento de Elevación 2.0 tras la infección por SARS-CoV-2, expuesto por el neumólogo del CAUSO, David Jerves mientras que el premio Comunicación Científica. fue para El mundo rural y la enfermera comunitaria como una oportunidad, de la enfermera de Atención Primaria del Centro de Salud Soria Sur, Yolanda Lapeña. En esta categoría se ha concedido un accésit al Estudio Minotauro: manejo del cáncer urotelial músculo-invasivo en el Norte de España en la era de la inmunoterapia adyuvante, de Amaya Díaz de Cerio Echarri, médico del Servicio de Oncología.

Por último, el premio al trabajo de Investigación en Formación Especializada fue para Crioterapia prostática total versus prostatectomía radical en el cáncer de próstata de alto riesgo, de Alejandro Reviriego Barrús, médico interno residente de Urología.