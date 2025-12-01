Navidad en Soria: 2.000 kilos de caramelos y 3.000 bolsas de golosinas para los niños en la Cabalgata de Reyes

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Llega el mes de diciembre y las hojas del calendario empiezan a descontar días para llegada de la ansiada Navidad. Sin duda, la época más especial del año en la que niños, y mayores, se dejan llevar por la ilusión. Fechas señaladas para las reuniones familiares, el reencuentro con amigos, y sobre todo para celebrar. Nochebuena, Nochevieja y Reyes son los tres momentos más destacados y Soria ya está preparando esos días mágicos.

Uno de los momentos de la Navidad será, como todos los años, la cabalgata de los Reyes Magos y la posterior recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar a los niños sorianos en el Ayuntamiento. Para que nada falle se están dando los primeros pasos. Sus majestades ya preparan los caramelos y golosinas que se repartirán el día 5 en la ciudad.

Para la cabalgata la intención es contar con 2.000 kilos de caramelos surtidos, sin gluten, que acabarán en las manos de los niños, los bolsillos de los padres y los paraguas de las abuelas. No contentos con eso, Melchor, Gaspar y Baltasar también dispondrán de unas 3.000 bolsas de golosinas para repartir a todos los pequeños que se acerquen a verlos tras la cabalgata. Se trata de bolsas que tendrán caramelos, gominolas y chucherías varias para hacer las delicias de los niños en la noche más especial del año.

La cabalgata es uno de los actos que se encuadran dentro de la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento que ya ha empezado con la puesta en marcha de la pista de hielo de la plaza Mayor. La pista está operativa entre las 11. y las 14.30 horas, y entre las 16. y las 21.30 horas y tendrá horarios especiales en los días más señalados.

La Navidad comenzará oficialmente el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, con el tradicional encendido del alumbrado navideño en la Plaza Mariano Granados.

De cara a la próxima semana, concretamente el día 9, abrirá la Casa de Papá Noel en Ruinas de San Nicolás y en unos días también se podrá disfrutar del zoo luminoso en La Dehesa.

La propuesta navideña se complementa con otras iniciativas como el mercado de Navidad (12 de diciembre-5 de enero), los espectáculos de luces y sonido en el gran árbol de Navidad de Granados con pases, a partir del día 5, a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas, y las atracciones infantiles que se instalarán en esa misma zona desde el próximo viernes.