La nieve y la lluvia dejan avisos de la DGT en las carreteras de Soria hacia Madrid y Burgos y en siete autonómicas

La nieve y la lluvia no dejan por el momento grandes precipitaciones en Soria, pero sí suficientes para que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya emitido avisos en las principales carreteras de comunicación hacia Madrid y Burgos, así como hacia Zaragoza para los vecinos de la comarca del Jalón o Almazán, además de en siete vías autonómicas. Todo está abierto y sin cadenas, pero hay puntos con "pavimento deslizante".

Con los datos a las 11.00 horas de este martes, mantenidos desde unas horas antes, en la N-234 entre Soria y Burgos hay una aviso por nieve. Afecta al tramo entre los kilómetros 408 y 468, entre San Leonardo de Yagüe y Cubillo del Campo.

En la A-2 (de Madrid a Barcelona) el aviso de la DGT es por lluvia. Afecta desde Monreal de Ariza (Zaragoza) hasta la capital madrileña, y por tanto a toda la autovía en territorio de Soria. Además en Medinaceli hay un carril cortado en torno al kilómetro 156, así que unido al firme resbaladizo es necesario tener cuidado con la distancia de seguridad.

Respecto a las carreteras autonómicas, las afectadas por nieve son:

CL-117, del límite con Burgos a Duruelo de la Sierra.

a de la Sierra. CL-117, de Duruelo de la Sierra a Molinos de Duero.

de la Sierra a de Duero. SO-110, de Fuentepinilla a la A-11.

a la A-11. SO-820, de Sotillo del Rincón a la SO-810

a la SO-810 SO-830, de Vinuesa al límite con La Rioja por el Puerto de Santa Inés .

al límite con La Rioja por el . SO-810, de la Venta Nueva a Abejar .

a . SO-920, de Valdemaluque a San Leonardo de Yagüe.

En un principio, la previsión del tiempo para las próximas horas indica que los cielos se irán despejando y con ello se reducirán las probabilidades de lluvia y nieve. Unido a la labor de los operativos de vialidad invernal, la situación debería ir normalizándose.