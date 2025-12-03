Rescate en helicóptero de un motorista tras un accidente en una zona complicada en Añavieja

El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León y, al fondo, atenciones sanitarias al herido.HDS

Un motorista ha sufrido un accidente entre Añavieja y San Felices (Soria) y ha tenido que ser rescatado en helicóptero antes de llegar al punto pactado con la ambulancia para llevarlo al hospital. Según informa el 112 estaba herido en una pierna y la zona era de difícil acceso para vehículos así que se optó por el rescate aéreo.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12.47 horas de este miércoles informando de que un motorista había resultado herido al sufrir una caída en las proximidades del paraje ‘El Esplegar’, a unos tres kilómetros de Añavieja. Según indicó el alertante, el motorista, un varón de 40 años, se había lesionado una pierna y se encontraba en un camino muy embarrado de difícil acceso para vehículos.

Primeras atenciones al herido en el accidente.HDS

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de la Diputación del parque de Ágreda.

Al llegar, el helicóptero de rescate aterrizó junto al herido. El rescatador enfermero se encargó de realizar una primera valoración al herido y le inmovilizó la pierna. A continuación, le ayudaron a subir al helicóptero para poder evacuarlo hasta Garray, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-., donde espera una UVI móvil. Finalmente, el herido fue trasladado al hospital.