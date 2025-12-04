Protección visual para deportes de invierno

Publicado por Creado: Actualizado:

Con la llegada del invierno y los cambios estacionales, estamos permanentemente actualizando la ropa de nuestro armario, lo que nos obliga a tener a mano distintas prendas de abrigo ante imprevisibles cambios climatológicos, cada vez más frecuentes.

Si algo caracteriza el invierno, es la llegada de la nieve y con ello todas las actividades de alta montaña. La exposición al viento, la nieve, la bajada de temperaturas y el frío, son circunstancias propias de esta tan esperada estación y, a veces, por desconocimiento o falta de previsión, podemos experimentar complicaciones diversas, particularmente visuales. (+info)

En artículos publicados anteriormente, buscábamos respuesta sobre la mejor forma de proteger nuestra visión contra la exposición solar en épocas estivales.

De manera análoga, ahora nos surgen varias preguntas:

¿Cuáles son los riesgos y complicaciones visuales más habituales que podríamos sufrir en esta época invernal?

¿Debemos tomar medidas relacionadas con la protección visual ante estos cambios estacionales?

¿Existen recomendaciones específicas sobre la protección visual en estas circunstancias?

Para conocer más a fondo estas cuestiones, nos hemos puesto en contacto con el departamento comercial de Multiópticas Monreal; donde nos comentan que la nieve, por su color blanco, refleja la luz solar de forma excepcional, aumentando hasta en un 80% la propagación de radiación UV que incide en nuestros ojos, pudiendo así provocar queratitis corneal o también la conocida “ceguera corneal” o fotoqueratitis con una simple exposición de pocas horas, siendo más frecuentes en niños y adolescentes por su mayor sensibilidad a estas radiaciones.

Por ello, es recomendable el uso de gafas con protección UV y filtro solar polarizado con absorción del 90% incluso en días nublados, reduciendo así los riesgos mencionados y otras alteraciones como opacidades en el cristalino.

El uso de monturas especiales para esquí y otros deportes de alta montaña (senderismo, escalada…) protegen de forma integral el sistema visual, proporcionando además una ventilación que impide la formación de vaho.

Volviendo a la rutina propia de nuestro día a día, en invierno, donde no todo es ocio, nos encontramos con entornos laborales, escolares y rutinas caracterizadas por la presencia de luz artificial, ambientes exageradamente calefactados y con un aumento del sedentarismo que propicia el uso abusivo de pantallas de ordenador, teletrabajo y un sinfín de tareas en visión próxima que provocan cambios en el sistema visual.

Por ello es aconsejable tener en cuenta pautas que alivien el estrés visual, como realizar actividades físicas deportivas exteriores, buena ventilación del entorno donde desarrollamos nuestras actividades laborales o académicas, complementado con humidificadores que reduzcan la sequedad ambiental y mejoren el confort sobre todo en usuarios de lentillas; el uso de lágrimas artificiales, descansos periódicos y hábitos posturales correctos. Las gafas graduadas con protección a la luz azul, para largas exposiciones a pantallas, reducen la fatiga visual y mejoran la eficacia visual y el rendimiento de manera notable.

En definitiva, los cambios estacionales exigen cambios comportamentales en la salud ocular, que nos ayuden a optimizar nuestras necesidades visuales y mejoren la calidad de vida de las personas.