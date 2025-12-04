El Ayuntamiento de Soria prepara unas cuentas que superan «con creces» los 70 millones

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Último tramo del año y próxima presentación de los presupuestos municipales. El Ayuntamiento de Soria los tiene ya ultimados y los presentará en unos día, probablemente mañana. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, avanzó algunas de las líneas generales de unas cuentas que se caracterizarán por su elevado volumen, en línea con las de los últimos ejercicios en los que la aportación de los fondos europeos ha sido decisiva. Sin desvelar la cantidad global, Muñoz sí indicó que las cuentas superarán los 70 millones de euros. Lo harán «con creces», expresó el responsable municipal de Hacienda a preguntas de los medios sobre el estado de elaboración de las cuentas.

En estos momentos se dispone prácticamente en un «95» de un «primer borrador», que será el que se dará traslado a los grupos, probablemente mañana, bien en una Comisión del área bien entregando los diferentes listados de ingresos y gastos. El interventor estaba analizando las posibles consecuencias para las cuentas del Decreto aprobado por el Gobierno en relación al superávit y las inversiones financieramente sostenibles. En principio, no se preveían cambios significativos en relación a lo ya elaborado.

Va a ser también un presupuesto «eminentemente inversor», significó Muñoz, con unas actuaciones diseñadas que se tienen que «acercar a los 20 millones». No hay que perder de vista la reciente concesión de un Plan de Actuación Integrado centrado en el Castillo y el Calaverón. Una subvención con cargo a los fondos Feder de 6,9 millones de euros para un plan integral de 11,4. Las intervenciones van desde la dotación de escaleras mecánicas al barrio del Calaverón a la construcción de un elevador entre las escaleras del Sagrado Corazón y el Castillo.

Como viene siendo habitual, el sostenimiento del empleo directo e indirecto con los servicios básicos, la actividad deportiva y cultural serán otros pilares del presupuesto que en unos días iniciará su andadura de debate y aportación por parte de los demás grupos políticos. El concejal de Hacienda expuso que se producirá un incremento en el área de servicios sociales.

Las próximas semanas se esperan varias comisiones de Hacienda para discutir el documento que plasma en cifras la acción del equipo de Gobierno. El propósito, también en línea con los últimos años, es que antes de acabar 2025 las cuentas estén aprobadas. En este sentido, Muñoz mencionó el entorno del 23 de diciembre o de los días 29-30.

Por otra parte, la partida de 100.000 euros de los presupuestos participativos ya consta en el borrador, mientras se espera la finalización del proceso participativo.

La primera fase, de presentación de ideas, ya está concluida (acabó el 1 de diciembre) y ahora se espera el ‘corte’ técnico de las aportaciones, es decir, el descarte de aquellas que no sean viables o que sean demasiado genéricas o puedan asumirse a través de las partidas ordinarias. Aquellas ideas que pasen la selección serán las que accedan a la votación popular, que se desarrollará entre los días 9 y 18 de diciembre.

En la plataforma de participación pueden consultarse las propuestas remitidas por los particulares, en total un listado de 64.

En paralelo a las aportaciones del presupuesto participativo, desde el equipo de Gobierno se han celebrado reuniones con diversas asociaciones de barrio de cara a integrar sus posibles necesidades.