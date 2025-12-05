Heraldo-Diario de Soria cumple 112 años

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Alfonso XIII reinaba a sus 27 años, la primera matrícula de Soria se había atornillado sólo cinco años antes y corría el primer curso sin Antonio Machado en la plantilla de profesores de la plaza del Vergel. El 5 de diciembre de 1913 se publicaba el primer número de El Faro del Hogar, cabecera primigenia de Heraldo-Diario de Soria, que hoy celebra por tanto su 112 aniversario como decano de la prensa provincial.

El periódico comenzó a editarse en El Burgo de Osma con un marcado carácter religioso. Estaba editado por sacerdotes de la Unión Apostólica y echarle un vistazo a la actualidad llevaba de regalo 50 días de indulgencia.

Con el paso de los años fue evolucionando hacia la información general. La cabecera pasó a ser Hogar y Pueblo para añadir el 'Soria' en la década de los años 60, publicándose con mayor frecuencia.

Ya en 1989 adoptó el nombre de Diario de Soria, informando día tras día de la actualidad soriana y pasando en los albores del siglo XXI a editarse a todo color. El 28 de febrero de 2006 comenzó a publicarse junto con el diario El Mundo.

El septiembre de 2017 la unión con la cabecera de Heraldo de Soria dio lugar a la actual, Heraldo-Diario de Soria. A lo largo de los años se ha ido enriqueciendo primero con grabados que dieron paso a las fotografías y, en los últimos tiempos, con una completa edición digital, redes sociales y notificaciones instantáneas (push, Whatsapp). Permiten informar cada vez con más celeridad y rebasando los límites provinciales, cumpliendo así la función de trasladar la actualidad provincial, mantener a la diáspora conectada con su tierra y llevar las noticias de Soria más allá.

A lo largo de los años ha recibido distinciones como la Medalla de Oro de la Ciudad de Soria, la Medalla de Oro de la Provincia de Soria o la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León por su dilatada trayectoria. Totalmente implicado en la sociedad de la que forma parte, programa anualmente iniciativas como los Premios Numancia para reconocer a las personas y colectivos más destacados de la sociedad soriana; o el concurso fotográfico 'Mi verano en Soria', para promover la imagen positiva de la provincia.

Desde Heraldo-Diario de Soria queremos agradecer la labor de todos quienes han hecho posible alcanzar 112 años y mantenerse como decano de la prensa soriana a un lado y otro del papel, a un lado y otro de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí.