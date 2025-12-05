Atropello en Soria: una mujer arrollada en Eduardo Saavedra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Atropello en Soria en la tarde de este viernes. Una mujer de unos 55 años ha sido arrollada por un coche en Eduardo Saavedra. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León traslada que, en un principio, son lesiones leves.

Los hechos han tenido lugar a las 17.57 horas a la altura del número 4 de Eduardo Saavedra, en la zona del paso de cebra de la Comandancia de la Guardia Civil. Se ha dado aviso del suceso al 112 que ha advertido a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se ha enviado una ambulancia para atenderla.

Las primeras informaciones apuntan a que está "consciente, sin heridas aparentes, en principio leve".