La Constitución, «camino para hallar la concordia, la paz y la libertad»

La Constitución Española cumple 47 años y hay que seguir reivindicándola y alimentar el compromiso con sus valores y principios, como defendieron hoy 6 de diciembre el PP y Nuevas Generaciones, que salieron a la calle para acercarse a la ciudadanía en la defensa de la Carta Magna, «camino para encontrar la concordia, la paz y la libertad».

Sobre todo en un momento en que ciertos sectores de la juventud se alejan de esas premisas, un asunto que «preocupa», reconoció el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, quien apuntó que «hay mucha desinformación en los jóvenes, mucha manipulación por parte de las redes sociales principalmente». «Me preocupa que esos valores que se promulgan en la Constitución se vean de alguna forma atacados. Es nuestra obligación seguir trabajando para que se consoliden y podamos disfrutar de ello durante muchos años», recalcó Serrano, tras la lectura del manifiesto por parte de la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Irene Carmona.

El texto destacó que la Constitución aparece como «un libro de instrucciones y nos concede a los españoles las herramientas para defendernos en los momento en que se imponga el quién al cómo en la forma de Gobierno», insistiendo en que «la separación de poderes es una de las grandes damnificadas como valor troncal de un estado democrático como es España», de lo que responsabilizó al Ejecutivo socialista, recordando igualmente el caso del fiscal general del Estado.

«Desde aquí rechazamos los movimientos que repelen el consenso alcanzado en 1978 y fomentan el desprecio a los valores constitucionales», destacó Carmona en el manifiesto, que finalizó denunciando la «desatención» del artículo 47 sobre una vivienda diga, e instando a trabajar «para encontrar de nuevo la senda de la convivencia y la colaboración».

En esa línea se pronunció también la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, quien apuntó que el Pacto de la Concordia está llevando a España a unos momentos de modernidad, reformismo y convivencia, «y creo que entre todos tenemos que seguir reivindicando esa convivencia, que hay que cuidarla siempre. Desde el Partido Popular exigimos y reivindicamos esa concordia», reiteró Lucas, mencionando igualmente el artículo 27, sobre el derecho a la educación.