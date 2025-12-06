Así serán el día más corto y la noche más larga en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria viene otoñal pero el invierno astronómico se acerca. En apenas dos semanas llega el día más corto del año y la noche más larga, con el cambio de estación poco después de la hora de comer. Una época definitoria de Soria por su fama de fría y que comienza con algunas curiosidades.

El día más corto del año 2025 será el 21 de diciembre, domingo previo al sorteo de la Lotería de Navidad, y que dejará muchas horas para soñar con el Gordo. Tantas como que sólo habrá unas 9 horas y cuarto de luz por 14 y tres cuartos de noche. La noche del 20 al 21 hay además luna nueva y el satélite no reflejará luz, así que la provincia de Soria pasará una noche de 'fundido a negro'.

El invierno meteorológico se suele contar desde el 1 de diciembre y en ello transita Soria, pero el astronómico, con el solsticio tan asociado a la Navidad, llega precisamente en la jornada del domingo 21. Concretamente lo hará a las 16.03 horas, con lo cual si se alarga la sobremesa de la comida dominical se puede empezar en otoño y rematar el café en invierno.

Las horas y duraciones dependen de la latitud, así que de Montenegro de Cameros o San Pedro Manrique a Medinaceli o Tiermes la estación más fría no tiene los mismos tiempos. Eso sí, se puede decir que el invierno de 2025-2026 durará en Soria unos 88 días con 23 horas.

Durará hasta el viernes 20 de marzo de 2026 a las 15.46 horas, según apunta la información del Instituto Geográfico Nacional. No obstante, como bien saben especialmente agricultores, ganaderos y hortelanos, las heladas suelen 'abonarse' en Soria hasta fechas posteriores.

¿Será año de nieve? ¿Hará mucho frío? Lo cierto es que las previsiones del tiempo a más de una semana vista no son muy fiables y menos con meses por delante. No obstante la Aemet señalaba recientemente que las posibilidades de que el invierno sea más cálido y seco de lo normal rondan el 60%-70%, por sólo un 10% de visos de que sea frío-frío.