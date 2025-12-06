Así serán el día más corto y la noche más larga en Soria
El domingo previo al sorteo de la Lotería de Navidad tendrá poco más de 9 horas de luz tras una jornada de luna nueva y pasada la sobremesa dará paso al invierno astronómico
El tiempo en Soria viene otoñal pero el invierno astronómico se acerca. En apenas dos semanas llega el día más corto del año y la noche más larga, con el cambio de estación poco después de la hora de comer. Una época definitoria de Soria por su fama de fría y que comienza con algunas curiosidades.
El día más corto del año 2025 será el 21 de diciembre, domingo previo al sorteo de la Lotería de Navidad, y que dejará muchas horas para soñar con el Gordo. Tantas como que sólo habrá unas 9 horas y cuarto de luz por 14 y tres cuartos de noche. La noche del 20 al 21 hay además luna nueva y el satélite no reflejará luz, así que la provincia de Soria pasará una noche de 'fundido a negro'.
El invierno meteorológico se suele contar desde el 1 de diciembre y en ello transita Soria, pero el astronómico, con el solsticio tan asociado a la Navidad, llega precisamente en la jornada del domingo 21. Concretamente lo hará a las 16.03 horas, con lo cual si se alarga la sobremesa de la comida dominical se puede empezar en otoño y rematar el café en invierno.
Las horas y duraciones dependen de la latitud, así que de Montenegro de Cameros o San Pedro Manrique a Medinaceli o Tiermes la estación más fría no tiene los mismos tiempos. Eso sí, se puede decir que el invierno de 2025-2026 durará en Soria unos 88 días con 23 horas.
Durará hasta el viernes 20 de marzo de 2026 a las 15.46 horas, según apunta la información del Instituto Geográfico Nacional. No obstante, como bien saben especialmente agricultores, ganaderos y hortelanos, las heladas suelen 'abonarse' en Soria hasta fechas posteriores.
¿Será año de nieve? ¿Hará mucho frío? Lo cierto es que las previsiones del tiempo a más de una semana vista no son muy fiables y menos con meses por delante. No obstante la Aemet señalaba recientemente que las posibilidades de que el invierno sea más cálido y seco de lo normal rondan el 60%-70%, por sólo un 10% de visos de que sea frío-frío.