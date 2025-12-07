Heraldo-Diario de Soria

Los artesanos de Soria se exhiben en el Mercado de artesanía De Mano a Mano

Una ocasión perfecta para conocer las habilidades creativas de los artistas locales, en el piso superior del Mercado Municipal se pueden conocer y adquirir estas obras de arte

Diversos creadores se dan cita en el mercadillo

Diversos creadores se dan cita en el mercadilloMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El Mercado Artesano De Mano a Mano que se celebra estos días en la planta superior del Mercado Municipal encara su último día con éxito de asistencia, convirtiéndose en un referente para conocer a nuestros artesanos locales y aprovechar ideas como regalos navideños. 

Para acceder hay que entrar por los Cines Mercado y el lunes será el último día para visitarlo de 11.30 a 14.30 h.

El mercadillo se celebra con la vista puesta en sus anexos, donde próximamente los artesanos sorianos contarán con un coworking destinado ellos, el Ayuntamiento capitalino pretende apoyar al tejido artesanal local y abrir nuevas oportunidades de formación, talleres y venta al público.

