La Aemet señala que vuelve la lluvia, pero la nieve debe esperar

Cambio de tiempo en Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé varios días de lluvia en breve, pero la nieve tendrá que esperar. A una semana vista, la cota no baja de 1.800 metros y de hecho permanecerá por encima de los 2.000 en varias jornadas. Las temperaturas, suaves en general para tener el invierno cerca aunque algo más frescas este miércoles.

El agua llega desde la noche de este martes, aunque en un principio de forma escasa y sin cota de nieve. Sí aparece desde primera hora de este miércoles. Hasta las 12.00 horas los pronósticos del tiempo contemplan lluvia con un porcentaje muy alto de probabilidades, que baja por ejemplo al 75% en la capital de 12.00 a 18.00 horas y con menos litros previstos. Por la noche, niebla. A pesar de las precipitaciones, la cota de nieve no bajará de los 2.000 metros. Las temperaturas bajan con máximas que no llegarán a 10 grados salvo excepciones puntuales.

Para el jueves día seco, con nubes y claros y temperaturas cercanas a las de este martes. Por ejemplo en la ciudad no se esperan heladas y la máxima rondará los 13 grados.

No obstante el viernes viene con más agua. Cielo cubierto, lluvia mañana y tarde y una bajada de unos tres grados en las temperaturas máximas dejarán una jornada desapacible. La cota de nieve, entre 1.800 y 1.900 metros, tampoco debería dejar complicaciones en las carreteras de Soria.

Ya para el fin de semana, el sábado tiene más visos de lluvia aunque "escasa", ambos días serán muy nubosos y los termómetros variarán poco respecto al viernes, con unas máximas de unos 10 grados en el centro de la provincia y mínimas ligeramente por encima de cero. La cota de nieve, a 1.900 metros, sólo debería afectar a las cumbres.