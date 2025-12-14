El Campus trabaja ya para implantar el doble grado ‘Fisioterapia-Deportes’

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El equipo rectoral de la Universidad de Valladolid (UVa) dirigido por Antonio Largo, y en particular el vicerrectorado del Campus Duques de Soria que tutela José Luis Ruiz Zapatero, trabaja intensamente ante los últimos meses de trabajo del mandato en dos importantes proyectos para el futuro del campus soriano. Por una parte, se espera que en enero se disponga del proyecto definitivo del ansiado polideportivo que sumará a las instalaciones deportivas unas instalaciones anexas que incluirán una sala de simulación para Ciencias de la Salud. Por otra parte ya se avanza en la futura implantación de un doble grado que unirá dos de las titulaciones más exitosas de Soria, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, según avanzó el vicerrector Ruiz Zapatero.

Las dos iniciativas planteadas están estrechamente vinculadas ya que la ampliación de instalaciones es decisiva de cara a la posibilidad de contar con los nuevos estudios. En relación con el polideportivo, cabe recordar que desde la UVa se procedió hace unos meses a contratar a una empresa para colaborar con su departamento técnicos a completar el proyecto de las nuevas instalaciones. «En unos días tendremos ya los primeros bocetos sobre la parcela», explicó Ruiz Zapatero. Se espera que en el mes de enero ya se disponga del proyecto definitivo y, según explicaron desde la UVa, entonces se volverá a plantear una serie de encuentros con instituciones locales, provinciales y autonómicas para cerrar la financiación. La previsión es que el coste de construcción esté en el entorno de los 2,5 millones de euros. A esa cifra habrá que sumar con posterioridad todo el equipamiento.

Hay algunos detalles que ya se conocen o que al menos la UVa ya tiene en previsión. La idea es que la nueva ampliación del Campus de Soria se ejecute en dos fases. Una primera estaría centrada en los que son propiamente las instalaciones deportivas. Aunque están enfocadas al grado de Ciencias del Deportes, el nuevo polideportivo dará servicio a toda la comunidad universitaria de Soria. La segunda de las fases sería un edificio anexo que vendría a paliar necesidades actuales como la falta de despachos para todos los profesores. «El Campus ya se nos queda pequeño», reconoce Ruiz Zapatero. También habrá otros recursos, como por ejemplo una sala de simulación para las titulaciones de Ciencias de la Salud. Esta sala se enfocará principalmente a los alumnos de Enfermería y Fisioterapia y vendrá a recrear un centro sanitario.

La apuesta por construir en dos fases viene determinada «porque hemos llegado a la conclusión de que es un mejor planteamiento». El ritmo puede variar en función de la financiación que pueda llegar desde otras administraciones. Ruiz Zapatero recordó que si bien desde la Junta se realizó una importante aportación, de unos seis millones de euros, a la UVa para nuevas instalaciones, ese dinero no tiene ‘apellido’, es decir, es una partida genérica que se utilizará para los cuatro campus de la Universidad. En principio, el vicerrector insistió que la idea es que a al menos la primera fase pueda estar licitada antes de que lleguen las elecciones a la UVa y tome posesión el nuevo equipo rectoral. Cabe recordar que desde el Ayuntamiento de Soria siempre han mostrado su disposición a dar apoyo económico a la iniciativa. En este caso la cuantía dependía de la cifra que recoja el proyecto y que además la ciudad también pueda disponer del uso de las instalaciones.

En un mismo espacio temporal se maneja la otra gran iniciativa que quiere dejar cerrada el actual equipo rectoral. Se trata de la implantación del doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se trata de una apuesta ambiciosa que uniría dos de las titulaciones de referencia de la UVa y que aportaría otra titulación única al Campus de Soria.

Ruiz Zapatero adelantó que ya se está trabajando en el diseño del plan de estudios y toda la información relativa a los nuevos estudios con la intención de que en torno a la primavera del año que viene pueda remitirse a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario. En ese momento se iniciaría la tramitación para la implantación del doble grado. Aunque hay alguna posibilidad «si corremos mucho» de que la titulación pudiera estar lista de cara al curso 2026-2027, las previsiones «más realistas» de la UVa emplazan su puesta de largo al curso siguiente, al 2027-2028. En principio, la idea es que para esa fecha ya esté bastante avanzado el nuevo edificio del Campus con las nuevas instalaciones deportivas.

Para completar el círculo, desde el vicerrectorado también se apostaría por reforzar el sistema de microcredenciales que está dando un gran resultado en el Campus de Soria.