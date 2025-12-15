La soriana Solarig lanza 20 plantas de biometano en Polonia con una inversión de 350 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Biorig, la división de gases renovables de Solarig, expande sus actividades en el sector del biometano a Polonia. La compañía estima invertir alrededor de 350 millones de euros en el país para operar 20 plantas de biometano, según un comunicado de la compañía soriana. El conjunto de las plantas alcanzará una generación de cerca de 1 TWh/año, equivalente al consumo de 400.000 hogares polacos, con la primera instalación iniciando su actividad antes de 2030.

Biorig explica que "consolida" su posición como uno de los principales desarrolladores de plantas para la producción de biometano a través de residuos agroganaderos (purines, estiércol y paja) en Europa, con más de 60 instalaciones en desarrollo en España, Italia y Polonia. En conjunto, esta cartera generará alrededor de 5 TWh/año de energía renovable, lo que supondrá una "contribución decisiva" a la reducción de la dependencia de Europa del gas natural fósil y a la mejora de la gestión de residuos en regiones clave del continente.

Por su parte Solarig, matriz de Biorig, "refuerza su compromiso con la transición energética" de Polonia, ampliando su contribución más allá de los electrones renovables, donde ya cuenta con una "sólida cartera" en el país superior a los 1,5 GW en activos de almacenamiento de energía (BESS) y proyectos fotovoltaicos.

“Polonia representa una oportunidad estratégica para Biorig por el gran potencial de su mercado y la relevancia del sector agrícola y ganadero en el país. El momento es ahora, gracias al impulso regulatorio que estimula la instalación de plantas de biometano como infraestructuras energéticas esenciales en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y en la optimización en la gestión de los residuos agroganaderos para su conversión en biofertilizantes. Estos fundamentos sólidos son clave para posicionarnos como un líder internacional en el mercado del biometano, lo que nos permitirá contribuir al desarrollo del sector en Polonia, con un modelo probado en España e Italia que conseguirá adaptarse al contexto local”, explicó Manuel Alonso, director general de Biorig.

La compañía explica que la estrategia de crecimiento de Biorig pasa por la colaboración con desarrolladores locales que compartan la visión técnica y medioambiental de la compañía, a través de la adquisición de proyectos brownfield en estado avanzado de tramitación que la compañía pueda evolucionar, integrando su experiencia en la construcción, gestión y operación de plantas de biometano en Europa. Este enfoque se acompañará de desarrollos greenfield de nuevas instalaciones, convirtiendo a Biorig en uno de los principales productores de biometano en Polonia con una cartera de 20 instalaciones ubicadas en diversas regiones con gran potencial agroganadero, como Pomerania Occidental, Baja Silesia, Gran Polonia, Alta Silesia, Lublin, Mazovia, Podlasie.

Biorig, plataforma internacional de producción de biometano

Biorig se consolida como la "plataforma internacional" de biometano de Solarig dentro de una "estrategia de internacionalización y diversificación" que amplía el foco de la transición energética hacia tecnologías como la eólica y el almacenamiento energético (BESS) y hacia las moléculas verdes. Con más de 20 años de experiencia y presencia en 12 países, Solarig avanza hacia un "modelo energético integral" que combina la generación solar, eólica y el almacenamiento con la producción de gases renovables y fertilizantes orgánicos en múltiples geografías.

Para Solarig, "Polonia representa un mercado estratégico por su elevado potencial técnico", superior a los 8 bcm de biometano (cerca de 80 TWh/año) mediante digestión anaerobia, derivado de la gran relevancia de su sector agrícola y ganadero. De este modo, el desarrollo de este vector energético en el país representa una "oportunidad decisiva" para sustituir al gas natural importado y avanzar hacia un mix energético más sostenible.

Biorig es la división de producción de biometano de Solarig. Se creó con el objetivo de ofrecer "soluciones innovadoras" en el ámbito de los gases renovables, como el biometano. Su actividad se centra en la gestión de materias primas orgánicas agrícolas y ganaderas para su transformación en gases renovables y en la promoción de proyectos que fomenten la transición energética y la economía circular.

Biorig subraya que "defiende un modelo de economía circular" basado en la valorización y gestión de materias primas agrícolas y ganaderas, el compromiso con el desarrollo de las comunidades locales y la promoción de la producción de gas renovable para acelerar la transición energética en las regiones donde opera.