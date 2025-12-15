Esther Pérez y Jesús Cedazo acompañan a Carlos Martínez en la lista a las Cortes del PSOE por Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Ejecutiva provincial del PSOE de Soria, reunida esta tarde, ha aprobado "por unanimidad" la lista que la formación presentará a las elecciones autonómicas del año que viene por la provincia.La propuesta se eleva ahora a la Ejecutiva autonómica que deberá ratificarla. No había dudas en que la candidatura estaría encabezada por Carlos Martínez, secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta. Martínez estará 'escoltado' por Esther Pérez, portavoz socialista en la Diputación y también miembro de la dirección autonómica, y Jesús Cedazo, alcalde de Almazán y también vocal en la Ejecutiva autonómica, según la información difundida por el PSOE de Soria hace escasos minutos. La lista la cierran Ana Alegre, teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Soria, José Peñalba, líder del PSOE en El Burgo de Osma y vencedor, aunque no gobierna, en las últimas elecciones municipales en dicha localidad.

Las designaciones para la lista a Cortes se hacen públicas hoy después de que en estos últimos días se hayan celebrado las diferentes asambleas en la decena de agrupaciones locales que el PSOE tiene en la provincia de Soria. Tal y como está explicado, no había dudas sobre quién ocuparía el primer puesto de la lista, y prácticamente ninguna en el número 2 que se confirma para Esther Pérez. La edil de La Póveda y portavoz del PSOE en la Diputación provincial goza de la máxima confianza de Martínez. De hecho, tras su 'ascenso' a secretario general del PSOE de Castilla y León, Pérez pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva Autonómica ocupando la Secretaría de Ordenación del Territorio, un tema clave para Martínez. Pérez además conoce perfectamente el parlamento autonómica ya que fue procuradora entre 2011 y 2019.

El tercer nombre de la lista es el alcalde de Almazán, según localidad más poblada de Soria, Jesús Cedazo. La designación 'premia' el desempeño de Cedazo del que cabe recordar que estuvo 8 meses apartado del PSOE después de ser condenado por un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol a finales de 2021. Un año después volvería a afiliarse al PSOE y en 2023 cosechó una nueva mayoría absoluta en Almazán. Cedazo es vocal en la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Destacar que tanto Pérez como Cedazo son dos de los 'pesos pesados' del PSOE en la Diputación provincial, donde también está Carlos Martínez. En caso de ser elegidos procuradores en las próximas autonómicas, Martínez sí debería dejar su acta como concejal en Soria, y por tanto la Diputación, mientras que Pérez y Cedazo podrían mantenerlo por ser miembros de corporaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes.

La lista se completa con Ana Alegre en el cuarto puesto. Alegre también es otra persona de la máxima confianza de Martínez al que acompaña en el Consistorio desde hace varias legislaturas. En las últimas listas municipales ocupó el segundo puesto de la lista y es teniente de Alcalde en el Ayuntamiento capitalino al cargo del área de Servicios Locales. En caso de ser elegida, si Alegre toma el acta de procuradora deberá renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Soria.

El número 5 es para José Peñalba, histórico alcalde de Miño de Medinaceli al que en 2023 se le encargó la compleja tarea de encabezar la lista en El Burgo de Osma. Superó el reto con nota ya que logró la victoria en las elecciones y solo el pacto entre PP y Vox impidió que, por primera vez, la villa episcopal estuviera en manos del PSOE.