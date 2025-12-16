La trufa pide cocina: cómo aprovechar ahora el diamante negro de Soria sin estropearlo

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Trufa es una palabra que impone respeto en la cocina, pero también genera muchas dudas. Coincidiendo con una campaña generosa en Soria, aunque marcada por precios más bajos de lo habitual, cada vez más personas se plantean comprar trufa fresca y utilizarla en casa. El problema no es encontrarla, sino saber qué hacer con ella para no desaprovechar un producto que no admite errores. Aquí no se trata de recetas sofisticadas, sino de entender cómo se comporta y cómo sacarle partido sin miedo.

Menos es más



La trufa negra de Soria no pide protagonismo absoluto ni platos complejos. Su potencia aromática funciona mejor cuando acompaña, no cuando compite. El error más común es pensar que hace falta mucha cantidad o una elaboración elaborada para justificar su uso. Ocurre justo lo contrario. Una pequeña cantidad bien empleada transforma un plato sencillo en algo completamente distinto.

El calor excesivo es su principal enemigo. La trufa no debe cocinarse durante largos tiempos ni someterse a hervores prolongados. Su aroma es volátil y se pierde con facilidad. Por eso, los usos más acertados son siempre al final del proceso, rallada o laminada en caliente, dejando que el propio vapor del plato libere el perfume sin destruirlo.

Platos base



Trufa y cocina cotidiana no están reñidas. Huevos, patatas, pasta, arroz o legumbres suaves son aliados naturales. Funcionan como lienzos neutros que permiten que el aroma destaque sin interferencias. Unos huevos revueltos hechos con cuidado, un puré de patata fino o una pasta con mantequilla pueden convertirse en platos memorables con un gesto mínimo.

La clave está en la calidad del producto base y en la contención. Nada de salsas potentes, quesos fuertes o especias invasivas. La trufa no se mezcla, se acompaña. Incluso en platos calientes, conviene añadirla fuera del fuego o en los últimos segundos, para que conserve su carácter y no se diluya en el conjunto.

Aromas que viajan



Uno de los usos más inteligentes de la trufa es aprovechar su capacidad para aromatizar otros alimentos. Guardarla unos días con huevos, arroz o mantequilla en un recipiente cerrado permite transferir parte de su aroma sin consumirla directamente. Es una forma eficaz de estirar su uso y obtener más rendimiento culinario sin aumentar la cantidad.

Este método encaja especialmente bien en cocinas domésticas, donde la trufa no se usa a diario. La mantequilla trufada casera, por ejemplo, permite incorporar el sabor en pequeñas dosis durante semanas, siempre con moderación y sin perder autenticidad.

Cocina de temporada



El contexto actual de la trufa en Soria invita precisamente a esto: a normalizar su uso sin banalizarla. Una campaña amplia y precios más accesibles abren la puerta a que deje de ser un producto reservado solo a restaurantes o fechas excepcionales. Eso no significa tratarla como un ingrediente cualquiera, sino entender su momento y su valor.

Aprovechar la trufa en casa es también una forma de conectar con el territorio y con la temporada. Usarla bien implica respeto por el producto y por el trabajo que hay detrás. No hace falta convertir cada plato en una exhibición, basta con saber cuándo parar, cuándo añadirla y cuándo dejar que sea ella la que hable.

La trufa de Soria no exige virtuosismo, exige atención. Y en esa atención está la diferencia entre un plato correcto y uno que se recuerda.