Vandalismo en la muralla medieval de Soria, con enormes pintadas en un tramo junto al Duero

Pintadas de considerable tamaño en rojo, azul, blanco... La muralla medieval de Soria ha sido atacada con pinturas en uno de los tramos más transitados de la ciudad, junto al río Duero y cerca de la ermita de San Saturio. Los dibujos se encuentran en el tramo comprendido entre San Juan de Duero y la ermita del patrón, frente a la escultura flotante del cangrejo en el Sotoplaya.

Este acto vandálico se sitúa en el conocido paseo del Postiguillo, que es uno de los espacios más frecuentados por los visitantes, tanto sorianos que frecuentan la zona como turistas que se acercan a conocer el patrimonio de la ciudad y uno de los parajes más bonitos de Soria.

Dibujos vandálicos en la muralla.AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO

La Asociación de Amigos del Museo Numantino ha hecho pública está agresión al patrimonio y muestra su preocupación por la aparición de estas nuevas pintadas en la muralla medieval de Soria, "que aparecieron hace ya varios meses". Los dibujos se suman a los ya detectados hace algunos años en restos del lienzo de la ladera sur del Castillo", según fuentes de la entidad. De igual forma, califica de "preocupante" este tipo de actos vandálicos, ya que pueden conllevar un efecto llamada "y la aparición de nuevas pintadas si no se actúa con rapidez".

Amigos del Museo pide al Ayuntamiento de Soria que limpie estas pintadas "evitando así que se propaguen este tipo de actos incívicos, nocivos para la preservación de nuestro patrimonio común". Según avanzó la presidenta, Marisa Revilla, la asociación enviará este mismo martes un escrito al Ayuntamiento de Soria solicitando formalmente que se tomen cartas en el asunto.

La Asociación de Amigos del Museo Numantino reitera su compromiso con la conservación y difusión de la historia de Soria y su muralla, a la vez que pide respeto para el patrimonio, animando a los ciudadanos a valorar este legado histórico.

El paseo en que se encuentran las pinturas es muy transitado.AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO

Editado por la asociación, el libro La ciudad de Soria, su castillo y su muralla (de Susana Blanco, con la colaboración de Alberto Arribas y Ángel Lorenzo) es uno de los ejemplos del trabajo del estudio y difusión de la muralla por parte de Amigos del museo Numantino, lo que hace también a través de charlas en centros educativos, conferencias y visitas guiadas. La asociación también quiere dejar constancia de que "reconoce y valora la importante labor de restauración y puesta en valor llevada a cabo por el Ayuntamiento de Soria en los últimos años", según sus palabras.