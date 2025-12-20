Soria celebra el pregón de Navidad (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró ayer el II Pregón de Navidad, un nuevo evento que da a conocer el espíritu religioso de la Navidad y prepara espiritualmente a los fieles para estos días de adviento.

Daniel Madrid, pregonero en esta ocasión, confección un discurso invitando a vivir la Navidad desde la solemnidad y el amor.